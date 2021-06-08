Boeing первым продемонстрировал дозаправку самолета в воздухе при помощи беспилотника

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Беспилотный самолет-заправщик Boeing MQ-25 Stingray дозаправил в воздухе другой самолет — истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet. Как сообщается на сайте Boeing, это первый случай в авиации, когда беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет.

Беспилотник MQ-25 разработан в рамках проекта CBARS (Carrier-Based Aerial-Refueling System), выросшей из программы создания БПЛА для авианосцев UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike). В 2018 году Boeing выиграл тендер на разработку и проведение испытаний четырех аппаратов. Сумма — контракта 805 миллионов долларов.

Ранее беспилотник совершил 25 тестовых полетов и множество наземных тестов. Первый полет MQ-25A совершил в сентябре 2019 года, летом 2020-го на него установили заправочное оборудование — подвесной контейнер с системой «шланг-конус» (ее обычно используют на палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet, когда нужно дозаправить такие же боевые самолеты), а впервые с заправочным оборудованием MQ-25 полетал зимой 2020 года.

4 июня MQ-25 впервые в истории дозаправил в воздухе истребитель F/A-18 Super Hornet. Сперва F/A-18 Super Hornet летел позади MQ-25 на минимальном расстоянии — до заправочной штанги было не более 6,1 метра. Затем MQ-25 выдвинул шланг, а F/A-18 Super Hornet подсоединился к нему штангой, после чего успешно прошла процедура впрыска топливо в баки истребителя с последующей расцепкой.

В рамках контракта на вооружение армии США будут поставлены семь беспилотников-дозаправщиков. Ожидается, что они возьмут на себя задачу заправки, которая существенно продлевает время беспосадочного нахождения самолетов в воздухе, и освободят истребители для выполнения других миссий.

MQ-25 использует один турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce AE 3007N тягой 4500 кгс (такой же используется в разведывательном БПЛА MQ-4C Triton). В MQ-25 Stingray также используется комплекс средств снижения заметности, включая трапециевидную форму фюзеляжа, V-образное хвостовое оперение и форму воздухозаборника, скрывающую лопатки двигателя от радаров.

Технические характеристики Boeing MQ-25 Stingray