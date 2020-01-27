Boeing провела первый тестовый полёт Boeing 777X – самого большого двухдвигательного самолёта





Компания Boeing продолжает бороться с последствиями просчётов, допущенных при проектировании самолёта Boeing 737 Max и ставших причиной нескольких аварий. Тем не менее, пока она сворачивает производство этой проблемной модели, продолжаются работы над другими самолётами. Так, компания совершила первый испытательный полёт модели Boeing 777X, которая считается «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащённым двумя двигателями» на текущий момент.

Самолёт Boeing 777X имеет длину 76,7 метра или 69,8 метра (в модификациях 777-9 и 777-8, соответственно) и размах крыла 71,8 метра (в раскрытой конфигурации концов крыльев, используемой для полётов). Отметим, особенностью этой модели является использование подвижных концов крыльев, которые могут складываться, чтобы уменьшить размах крыла и разместить самолёт на обычных рулёжных дорожках. В «наземной» конфигурации размах крыла уменьшается с 71,8 метра до 64,8 метра. Ещё одним отличительным факторов стало использование новых двигателей GE9X, которые обеспечивают увеличенную тягу и на 10% лучшую топливную экономичность по сравнению с «конкурентами», к которым относится самолёт Airbus A350-1000. На текущий момент подготовлены две модификации Boeing 777X:

777-8 вмещает 384 пассажира и имеет максимальную дальность полёта 16170 км;

777-9 вмещает 426 пассажиров и имеет максимальную дальность полёта 13500 км.

Конкурирующие воздушные суда Airbus перевозят от 350 до 410 человек.

Испытательный полёт Boeing 777X проходил в минувшую субботу в воздушном пространстве штата Вашингтон. Самолёт пробыл в воздухе 3 часа и 51 одну минуту. Он взлетал из аэропорта в окрестностях города Эверетт, а затем совершил успешную посадку на площадке Boeing Field в Сиэтле. Компания устроила трансляцию взлёта и приземления лайнера. На видео, в том числе, можно видеть как опускаются концы крыльев в рабочее положение после того, как воздушное судно проехало рулёжную дорожку и готовится к взлёту. Первоначально планировалось провести испытательный полёт Boeing 777X в пятницу, но сильный ветер вынудил компанию скорректировать планы.

Как ожидается, коммерческая эксплуатация самолётов Boeing 777X начнётся не ранее 2021 года, когда Emirates и другие авиакомпании начнут получать свои заказы. До того времени предстоит совершить большое количество испытаний, чтобы не допустить повторения проблем, возникших с моделью Boeing 737 Max. Помимо этого экземпляра у компании имеется ещё три испытательных самолёта, и она планирует провести «всестороннюю» серию испытаний как в воздухе, так и на земле.

Источник: Engadget, Boeing