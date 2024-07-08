Boeing соглашается признать себя виновной в уголовном деле в отношении пассажирских самолетов 737 MAX. Производителю грозит штраф в размере $244 млн за введение в заблуждение регуляторов воздушной безопасности перед двумя смертельными авиакатастрофами, в которых погибли 346 человек.

Согласно одному из пунктов обвинения, в сговоре с целью мошенничества, компания может получить второй штраф в размере $244 млн и потратить $455 млн в течение следующих трех лет на улучшение безопасности. Boeing также должен проводить независимый мониторинг в течение трех лет, который бы подтвердил совершенствование. Суд еще должен подписать соглашение о признании виновности.

Признание вины создает бизнес-проблемы для Boeing. Компании, осужденные за тяжкие преступления, могут потерять работу как оборонные подрядчики. Ожидается, что Boeing будет добиваться освобождения от этого последствия. Согласно федеральным данным, в прошлом году компания получила контракты с Министерством обороны на сумму $22,8 млрд. Boeing и Министерство обороны ведут переговоры по этому вопросу.

Соглашение о признании вины не соответствует требованиям семей жертв аварий. Они просили федеральных прокуроров требовать штрафа в размере около $25 млрд, преследовать Boeing в суде без уступок и выдвинуть другие обвинения против компании и руководителей, которые, по их мнению, ответственны за катастрофы. Представители Министерства юстиции сообщили семьям, что они столкнулись с различными юридическими препятствиями, включая срок давности и отсутствие доказательств для подтверждения альтернативных обвинений, таких как непредумышленное убийство.

«Семьи намерены утверждать, что соглашение о признании вины с Boeing несправедливо делает уступки Boeing, которых другие обвиняемые в уголовных делах никогда бы не получили, и не привлекает Boeing к ответственности за смерть 346 человек», — сказал адвокат в заявлении.

Адвокаты некоторых из семей жертв также заявили, что они планируют давить на судью Рида О’Коннора, который рассматривает дело, чтобы тот отклонил сделку. В отдельном документе, поданном в суд, они процитировали заявление О’Коннора в решении от февраля 2023 года:

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«Преступление Boeing можно правильно считать самым смертоносным корпоративным преступлением в истории США».

Компании грозит три года испытательного срока под надзором суда, в течение которого ей могут грозить дополнительные штрафы, если она не будет выполнять условия. Решение было обнародовано в заявлении министерства юстиции в федеральный суд в Форт-Верти, штат Техас. Прокуратура попросила суд назначить рассмотрение соглашения о признании виновности на июль.

В роковых катастрофах в 2018 и 2019 годах пилоты не смогли восстановить управление после того, как носители самолетов были вынуждены опуститься из-за повторных ошибочных активаций системы управления полетом. В рамках соглашения 2021 года Boeing выплатил штраф в размере $243,6 млн и $500 млн на компенсацию семьям погибших пассажиров. В то время Boeing избежала мониторинга.

Boeing все еще сталкивается с гражданским иском по катастрофам. Она взяла на себя ответственность за гибель пассажиров, погибших во время второй катастрофы 737 MAX, рейса авиакомпании Ethiopian Airlines. Boeing сталкивается с исками семей, чьи родственники погибли в катастрофе Lion Air в 2018 году, хотя Boeing урегулировал большинство исков.

Соглашение, объявленное в воскресенье, не будет предоставлять иммунитета отдельным сотрудникам или руководителям Boeing, а также не мешает компании выдвинуть обвинения, связанные с другими инцидентами, включая аварию с дверной пробкой Alaska Airlines в январе 2024 года.

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Источники: WSJ, Reuters

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