Некоторые самолеты Boeing могут просто «развалиться» в воздухе — бывший инженер компании

Похоже, для компании Boeing наступила черная полоса. В последнее время ее активно критикуют из-за проблем с безопасностью самолетов. И на самом деле есть за что.

На прошлой неделе у самолета Boeing 737-800 компании Southwest Airlines во время взлета из международного аэропорта Денвера отпала обшивка двигателя, немного задев закрылок. Неделей ранее та же Southwest прервала рейс Boeing 737-800 в техасском международном аэропорту после того, как экипаж сообщил о проблемах с двигателем. В январе у одного из самолетов Boeing прямо во время полета на высоте 5 км отпала дверь аварийного выхода. А в 2018 и 2019 годах произошли катастрофы с Boeing 737 Max, в которых погибло 189 и 157 человек, соответственно.

Кроме того, в прошлом месяце корпоративного информатора и бывшего давнего сотрудника Boeing, который подал в суд на компанию, нашли мертвым на парковке мотеля. Несмотря на то, что смерть мужчины назвали самоубийством, этот инцидент породил теории заговора и еще больше усугубил кризис связей с общественностью.

А теперь появился новый информатор-разоблачитель, который предъявляет тревожные обвинения компании.

Бывший инженер Сэм Салехпур, который работал в Boeing более 10 лет, в январе подал жалобу в Федеральное управление гражданской авиации о своих беспокойствах. В основном жалобы касаются самолета Boeing 787 Dreamliner. Бывший инженер говорит, что компания внесла производственные изменения в то, как «секции самолета были подогнаны и скреплены вместе на конвейере», и это может после тысячи полетов привести к тому, что фюзеляж самолета «распадется» в воздухе. По его словам, фюзеляж самолета состоит из нескольких частей ─ все они от разных производителей. Проблема заключается в том, что они не совсем одинаковой формы в тех частях, где они стыкуются вместе.

Boeing подтвердила, что производственные изменения, на которые ссылался Салехпур, существуют, но отрицает, что они приводят к проблемам безопасности. В заявлении утверждается, что компания «полностью уверена в 787 Dreamliner» и что заявления о проблемах с безопасностью являются «неточными и не отражают комплексной работы, которую компания Boeing проделала для обеспечения качества и долгосрочной безопасности самолета».

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Салехпур продолжает придерживаться своего мнения и должен появиться на слушаниях в Конгрессе на следующей неделе. Обличителя пригласили выступить в подкомитете по расследованиям Комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената 17 апреля.

«Я делаю это не потому, что хочу, чтобы Boeing потерпела крах, а потому, что я хочу, чтобы она преуспела и предотвратила катастрофы», — сказал Салехпур журналистам. «Правда заключается в том, что Boeing не может продолжать двигаться так, как есть. Мне кажется, это нужно сделать немного лучше».

Источник: gizmodo