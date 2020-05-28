Boeing возобновляет производство проблемного лайнера 737 Max
Авиастроительный концерн Boeing принял решение возобновить производство самолетов 737 MAX — оно было приостановлено в январе после двух крушений таких лайнеров, в результате которых погибли 346 человек.
Производство этой модели ведется на авиазаводе в Рентоне, штат Вашингтон. В Boeing заявили, что на первых порах темпы выпуска будут ниже, что обусловлено более десятком новых инициатив, направленных на повышение безопасности рабочих и качества продукции. В компании планируют постепенно наращивать объемы производства.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) еще должно дать заключение о готовности самолета к обслуживанию пассажиров. Ранее следователи обнаружили многочисленные проблемы в ПО, помимо ошибок в системе улучшения характеристик управления самолетом Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, она должна предотвращать сваливание лайнера, если отключен автопилот), которая была названа в качестве основной причины трагических крушений.
Источник: The Verge
- 737 MAX — новейший пассажирский авиалайнер Boeing средней дальности. В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов были приостановлены по всему миру из-за двух авиакатастроф. К настоящему моменту производитель не поставил заказчикам уже 400 таких лайнеров.
- В 2019 году Boeing на фоне проблем с 737 MAX получил первый годовой убыток с 1997 года, а пандемия нового коронавируса только усугубила ситуацию. В рамках усилий по выходу из кризиса производитель намерен сократить 10% сотрудников (в компании работает 160 тысяч человек).