Boeing возобновляет производство проблемного лайнера 737 Max

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Авиастроительный концерн Boeing принял решение возобновить производство самолетов 737 MAX — оно было приостановлено в январе после таких лайнеров, в результате которых погибли 346 человек.

Производство этой модели ведется на авиазаводе в Рентоне, штат Вашингтон. В Boeing заявили, что на первых порах темпы выпуска будут ниже, что обусловлено более десятком новых инициатив, направленных на повышение безопасности рабочих и качества продукции. В компании планируют постепенно наращивать объемы производства.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) еще должно дать заключение о готовности самолета к обслуживанию пассажиров. Ранее следователи обнаружили многочисленные проблемы в ПО, помимо ошибок в системе улучшения характеристик управления самолетом Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, она должна предотвращать сваливание лайнера, если отключен автопилот), которая была названа в качестве основной причины трагических крушений.

Источник: The Verge