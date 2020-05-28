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Boeing возобновляет производство проблемного лайнера 737 Max

Boeing возобновляет производство проблемного лайнера 737 Max

Boeing возобновляет производство проблемного лайнера 737 Max


Авиастроительный концерн Boeing принял решение возобновить производство самолетов 737 MAX — оно было приостановлено в январе после двух крушений таких лайнеров, в результате которых погибли 346 человек.

Производство этой модели ведется на авиазаводе в Рентоне, штат Вашингтон. В Boeing заявили, что на первых порах темпы выпуска будут ниже, что обусловлено более десятком новых инициатив, направленных на повышение безопасности рабочих и качества продукции. В компании планируют постепенно наращивать объемы производства.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) еще должно дать заключение о готовности самолета к обслуживанию пассажиров. Ранее следователи обнаружили многочисленные проблемы в ПО, помимо ошибок в системе улучшения характеристик управления самолетом Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, она должна предотвращать сваливание лайнера, если отключен автопилот), которая была названа в качестве основной причины трагических крушений.

Источник: The Verge

  • 737 MAX — новейший пассажирский авиалайнер Boeing средней дальности. В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов были приостановлены по всему миру из-за двух авиакатастроф. К настоящему моменту производитель не поставил заказчикам уже 400 таких лайнеров.
  • В 2019 году Boeing на фоне проблем с 737 MAX получил первый годовой убыток с 1997 года, а пандемия нового коронавируса только усугубила ситуацию. В рамках усилий по выходу из кризиса производитель намерен сократить 10% сотрудников (в компании работает 160 тысяч человек).
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