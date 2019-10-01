«Большая тройка» мобильных операторов снизила комиссию на денежные переводы между абонентами Киевстар, Vodafone и lifecell

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Компании Киевстар, Vodafone и lifecell объявили, что с 1 октября и до конца 2019 года все клиенты предоплаченной связи трех крупнейших операторов могут осуществлять денежные переводы на счета других мобильных операторов со сниженной комиссией в размере 0,5%.

Благодаря этому предложению денежные переводы с мобильных счетов станут более экономически выгодными, чем раньше. В самом процессе перевода есть несколько удобных моментов. В частности, не требуется вводить 16-значный номер банковской карточки адресата — достаточно выбрать контакт в телефонной книге и, используя финансовое приложение Смарт-Гроші (Киевстар), SharPay (ранее – VodafonePay) или сайт Paycell (чуть позже выйдет одноименное приложение) перевести нужную сумму на счет.

Эти средства можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и для более 2000 сервисов, доступных на платформах «Смарт-Гроші» (Киевстар), SharPay (Vodafone) и Paycell (lifecell).

Перевести средства можно несколькими способами:

в приложениях Смарт-Гроші (Киевстар) или SharPay (ранее – VodafonePay). Релиз приложения Paycell, где будет доступен данный функционал, ожидается до конца октября.

с помощью USSD-запроса: для абонентов Киевстар – * 124 *сумма перевода * 380 номер телефона # и кнопка вызова

с сайтов https://money.kyivstar.ua/ или https://paycell.lifecell.ua/

«Благодаря сотрудничеству трех компаний, мы сделали то, чего еще не было на нашем рынке – украинцам стало удобно и выгодно переводить деньги друзьям и близким. Гораздо удобнее и выгоднее, чем было раньше. Мобильные переводы уже чрезвычайно популярны у пользователей нашего мобильного кошелька, который теперь называется SharPay – за два года сервисом воспользовались более 420 000 клиентов. С новым предложением надеемся на стремительный рост спроса на эту услугу. Уверен, что мобильные платежи нашли свою нишу среди классических банковских финансовых услуг», – прокомментировал руководитель направления финансовых услуг Vodafone Украина Дмитрий Коваль.

Источник: Vodafone