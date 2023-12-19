Новости Игры 19.12.2023 в 09:04 comment views icon

Большая утечка материалов по Marvel’s Wolverine — новой игре Insomniac Games о Росомахе

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Юрій Орос

Автор новин

Большая утечка материалов по Marvel’s Wolverine — новой игре Insomniac Games о Росомахе

Через неделю с тех пор как Insomniac Games стала жертвой хакерской атаки в студии новые проблемы. В сети начали появляться большие утечки информации о Marvel’s Wolverine, включая геймплей, анимацию, локации, актерский состав и прочее.

Вымогатели взломали Insomniac Games, слили скриншоты Marvel’s Wolverine и устроили аукцион с ценой от 50 биткойнов

Эти истоки касаются записей, датированных 2021-22 годом. Первое видео — это демонстрация анимации с 2022 года, которая включает битвы, нескольких персонажей Людей Икс и Росомаху в культовом желтом костюме, передает Insider Gaming.

 

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Второе видео – это короткие тестовые кадры фрагмента игры, датированные 2021 годом.

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Также опубликована галерея концепт-артов к игре.

 

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Актерский состав.

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Игровые локации:

  • Alaska Hub
  • Avalon Hub
  • Canada Hub
  • Japan Hub
  • Madripoor Hub

Сообщается, что размер утечки Insomniac превысил терабайт. Среди данных нашлись два скриншота, раскрывающих приблизительный график выхода игр студии. Она работает тремя командами. После выхода Spider-Man 2 его разработчики займутся «Веномом», который должен выйти где-то посреди 2025-го, а дальше — третьей частью приключений Питера Паркера с друзьями.

Вторая команда как раз и занимается разработкой Marvel’s Wolverine, где-то до 2026 года. От тех пор будет разрабатывать вторую игру о «Людях Икс». Одновременно с этим будет производиться новая игра по франшизе Ratchet & Clank, и какая-то новая игра, что появятся на исходе этого и в начале следующего десятилетия.

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