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Больше никаких фейков. Facebook наконец подключила для украинских пользователей фактчекинг

Больше никаких фейков. Facebook наконец подключила для украинских пользователей фактчекинг

Больше никаких фейков. Facebook наконец подключила для украинских пользователей фактчекинг


27 марта Facebook объявил о расширении собственного проекта по борьбе с распространением ложного контента (в простонародье — фейков) на Украину. То есть, да, в украинском сегменте соцсетей Facebook и Instagram наконец-то появится фактчекинг (проверка фактов на достоверность), что в теории должно существенно уменьшить количество фейков в лентах пользователей.

Партнерами соцсети по проекту в Украине выступают VoxCheck и StopFake, сертифицированные международной сетью фактчекинга (International Fact-Checking Network). Именно вышеупомянутые организации будут заниматься проверкой контента в Украине.

Система заработала в Украине с сегодняшнего дня. На данный момент Facebook сотрудничает с более 55 партнерами, которые проверяют достоверность данных на более чем 45 языках по всему миру.

Работать инструмент в Украине будет ровно так же, как и в других странах. Пользователи смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, после чего такие публикации отправят на проверку VoxCheck и StopFake. Если в итоге они подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей такие публикации будут сопровождаться флажком «Оспорено независимыми фактчекерами». При попытке поделиться такой новостью будет отображаться предупреждение о недостоверности информации. Кроме того, такие публикации будут автоматически понижаться в выдаче, а страницы, распространяющие фейкы, лишаться возможности зарабатывать на размещении рекламы.

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