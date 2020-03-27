Больше никаких фейков. Facebook наконец подключила для украинских пользователей фактчекинг





27 марта Facebook объявил о расширении собственного проекта по борьбе с распространением ложного контента (в простонародье — фейков) на Украину. То есть, да, в украинском сегменте соцсетей Facebook и Instagram наконец-то появится фактчекинг (проверка фактов на достоверность), что в теории должно существенно уменьшить количество фейков в лентах пользователей.

Партнерами соцсети по проекту в Украине выступают VoxCheck и StopFake, сертифицированные международной сетью фактчекинга (International Fact-Checking Network). Именно вышеупомянутые организации будут заниматься проверкой контента в Украине.

Система заработала в Украине с сегодняшнего дня. На данный момент Facebook сотрудничает с более 55 партнерами, которые проверяют достоверность данных на более чем 45 языках по всему миру.

Работать инструмент в Украине будет ровно так же, как и в других странах. Пользователи смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, после чего такие публикации отправят на проверку VoxCheck и StopFake. Если в итоге они подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей такие публикации будут сопровождаться флажком «Оспорено независимыми фактчекерами». При попытке поделиться такой новостью будет отображаться предупреждение о недостоверности информации. Кроме того, такие публикации будут автоматически понижаться в выдаче, а страницы, распространяющие фейкы, лишаться возможности зарабатывать на размещении рекламы.