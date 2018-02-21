«Большие зазоры кузова, некачественная покраска и прочие недоработки»: первые владельцы Tesla Model 3 жалуются на проблемы качества

Буквально на днях Bloomberg сообщил, что у Tesla пока по-прежнему не получается выйти на уровень производства в 2500 автомобилей Model 3 в неделю. Впрочем, как мы помним, компания планирует достичь этой цели к концу этого квартала, так что время еще есть. Между тем, некий Брайан Глюкман (@bgluckman), работающий в американском PR-агентстве Hill+Knowlton Strategies (вот его профиль LinkedIn), опубликовал в соцсети Twitter серию сообщений, в которых он рассказывает о различных дефектах Tesla Model 3, обнаруженных при близком знакомстве с автомобилем. Само собой, эти сообщения вызвали бурное обсуждение.

Брайан утверждает, что около 15 лет время от времени ему доводилось работать в области контроля качества автомобилей, и то, что он увидел в Model 3, его неприятно удивило.

Just saw my first Tesla Model 3 up close and in-person. Having spent 15 years off and on in the automotive quality space, this is…not good. pic.twitter.com/DKWJ0JXvNG — Brian Gluckman (@bgluckman) February 19, 2018

Среди обнаруженных дефектов Брайан перечисляет большие зазоры в местах состыковки панелей кузова, проблемы с кожаной обивкой сидений в местах, где сходятся швы и поврежденную пластиковую панель под капотом. Часть нареканий пришлась на плохую конструкцию центральной консоли – крышка очень плохо закрывается и часто сама открывается, внутренние дверные ручки, которые плохо обработаны и чувствуются «дешево», а также некачественную покраску – в некоторых местах были царапины и отслоения. Отметим, что к каждому сообщению с критическим замечанием автор прикрепил одну-две фотографии в качестве доказательства.

Panel gaps are a problem on this car, full stop. pic.twitter.com/y3iX5bStCc — Brian Gluckman (@bgluckman) 19 лютого 2018 р.

В заключение Брайан вынес неутешительный вердикт, что Tesla Model 3, которую он увидел, не соответствует нынешним стандартам качества, которые выдвигаются к современным автомобилям.

Но во всей этой истории есть важный момент. Штука в том, что экземпляр Model 3, который попался на глаза Брайану, вполне может быть одним из вариантов Release Candidate предназначенных для тестовых целей. В одном из ответных сообщений другой пользователь спросил Брайана последние четыре цифры серийного номера (до 300 шли тестовые модели), но тот сказал, что не посмотрел на номер. То есть, вполне вероятно, что на глаза Брайану попалась именно тестовая версия автомобиля.

Впрочем, еще один пользователь опубликовал фото своей Model S 2017 года выпуска, где тоже есть проблемы с зазорами.

Here’s the standard of fit found on a 2017 Model S. Lots more build issues, too. pic.twitter.com/4n6rtDlbU9 — Phil Huff (@FrontSeatPhil) 19 февраля 2018 г.

Несмотря не несколько упоминаний в ветке обсуждения Илон Маск пока никак не прокомментировал эти сообщений.

Кроме того, на этой неделе несколько независимых ресурсов (например, Los Angeles Times и CarBuzz) опубликовали похожие критические материалы, где первые владельцы Tesla Model 3 жалуются на различные проблемы качества.

Один из владельцев утверждает, что после двух недель его Model 3 поломалась. Одним утром он обнаружил, что фирменное приложение не получало никаких обновлений в течение нескольких часов, а спустившись в гараж увидел, что его Model 3 не подает никаких признаков жизни. Он записал видео с безуспешными попытками «оживить» авто.

Нам остается добавить, что ранее в СМИ были подобного рода сообщения о различных дефектах в автомобилях Tesla. В конце ноября прошлого года Reuters со ссылкой на сотрудников компании заявил, что 90% машин Tesla выходят с конвейера дефектными и требуют ремонта, хотя производитель это отрицал. Затем в начале этого года СМИ заявили о серьезных проблемах на Gigafactory, сдерживающих производство Model 3, но Tesla откинула и эти обвинения. Какова ситуация на самом деле, пока сказать сложно, но, вероятно, картина начнет проясняться уже к концу этого квартала, когда станет известно, сможет ли производитель выйти на запланированные 2500 автомобилей Model 3 в неделю.

Источник:@bgluckman, Los Angeles Times и CarBuzz