«Большие зазоры кузова, некачественная покраска и прочие недоработки»: первые владельцы Tesla Model 3 жалуются на проблемы качества

Буквально на днях Bloomberg сообщил, что у Tesla пока по-прежнему не получается выйти на уровень производства в 2500 автомобилей Model 3 в неделю. Впрочем, как мы помним, компания планирует достичь этой цели к концу этого квартала, так что время еще есть. Между тем, некий Брайан Глюкман (@bgluckman), работающий в американском PR-агентстве Hill+Knowlton Strategies (вот его профиль LinkedIn), опубликовал в соцсети Twitter серию сообщений, в которых он рассказывает о различных дефектах Tesla Model 3, обнаруженных при близком знакомстве с автомобилем. Само собой, эти сообщения вызвали бурное обсуждение.

Брайан утверждает, что около 15 лет время от времени ему доводилось работать в области контроля качества автомобилей, и то, что он увидел в Model 3, его неприятно удивило.

Just saw my first Tesla Model 3 up close and in-person. Having spent 15 years off and on in the automotive quality space, this is…not good. pic.twitter.com/DKWJ0JXvNG

