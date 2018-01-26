«Ручная сборка и дефектные батареи»: СМИ снова пишут о серьезных проблемах на Gigafactory, сдерживающих производство Model 3, но Tesla все отрицает

Как известно, производство электромобиля Tesla Model 3 отстает от графика из-за «узких мест» в процессе производства. Производитель делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее нагнать график и, надо сказать, что определенных успехов в устранении этих самых узких мест ему удалось достичь – за последнюю четверть 2017 года Tesla произвела 2 425 экземпляров Model 3, причем 793 из них сошли с конвейера в последнюю неделю года. Тем временем СМИ растиражировали сообщение о том, что все пропало очень плохо и во всем виновата Gigafactory, которая не может отгрузить необходимое количество батарей, а в отгруженной продукции якобы есть высокая вероятность существования дефектов. Соответствующий доклад опубликовал CNBC.

Издание CNBC, ссылаясь на анонимных информаторов, сообщило, что ситуация на гигафабрике весьма и весьма плачевная. Также информаторы рассказали, что еще месяц назад батареи собирались частично вручную, а в прошлом году Tesla, чтобы справится со спросом, пришлось привлечь сотрудников партнера по проекту Gigafactory – компании Panasonic.

Как рассказали собеседники CNBC, сложный процесс размещения семи охлаждающих трубок между рядами литий-ионных элементов для каждой батареи вручную может быть причиной дефектов. По словам работника Gigafactory, в декабре цилиндрические аккумуляторы объединяли в ленточные блоки с такой скоростью, что в процессе огромное количество из-за брака отправлялось на утилизацию. Также говорится, что специалисты, отвечающие за проверку качества, работали на временной основе, сами работники Gigafactory не проводили стресс-тестов, которые выполняются на других заводах по производству батарей.

В то же время Tesla полностью отрицает обвинения в использовании некачественных батарей в своих автомобилях.

В комментарии The Verge представитель Tesla назвал статью CNBC «абсолютной дезинформацией и ложью».

Уже 7 февраля Tesla должна опубликовать полный финансовый отчет по итогам 2017 года, который даст полную картину о текущем положении производителя. Кроме того, одновременно мы узнаем планы компании по поставкам автомобилей на этот год. Тем временем все внимание приковано к Gigafactory, которую все чаще обвиняют в низких объемах выпуска Tesla Model 3.

Источник: The Verge и CNBC