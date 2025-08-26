Большинство очистителей воздуха не тестировались на людях и потенциально опасны, — метаанализ 700 исследований

Американские ученые из Университета Колорадо по результатам анализа 700 исследований пришли к выводу, что портативные очистители воздуха почти не испытываются на людях и могут быть потенциально опасными.

Исследователи с кафедры медицины Университета Колорадо — профессор Амиран Бадуашвили и профессор Лиза Беро отмечают, что респираторные вирусы, такие как COVID-19 или грипп, могут распространяться в воздухе в условиях помещений. HEPA-фильтры, ультрафиолетовое излучение и специальные системы вентиляции, известные как инженерные средства контроля инфекций, предназначены для очистки воздуха в помещении и предотвращения распространения вирусов и других болезнетворных микроорганизмов.

Вместе с коллегами из трех академических институтов и двух государственных научных агентств Амиран Бадуашвили и Лиза Беро проанализировали все исследования по оценке эффективности инженерных средств контроля инфекций, опубликованные в период с 1923 по 2023 год. В общем исследователи проанализировали 672 исследования.

В этих исследованиях эффективность оценивалась тремя ключевыми способами. Одни исследования измеряли, снижают ли эти устройства уровень инфекций у людей, в других — участвовали животные, в частности, морские свинки или мыши. В рамках остальных исследований были взяты образцы воздуха для определения того, снижают ли устройства количество мелких частиц или микробов в воздухе. Только в 8% из этих исследований эффективность устройств проверялась на людях, в то время как 90% исследований проверяли эффективность устройств в пустых помещениях.

Исследователи обнаружили существенную разницу между различными технологиями. Например, в 44 исследованиях изучался процесс очистки воздуха, называемый фотокаталитическим окислением. В рамках этого процесса образуются химические вещества, убивающие патогенов. Однако только в одном из этих исследований проверялось, убивает ли эта технология микробов у людей.

Еще 35 исследований оценивали плазменные технологии уничтожения микробов, и ни в одном из них не участвовали люди. Исследователи также обнаружили 43 исследования фильтров, содержащих наноматериалы, предназначенные как для улавливания, так и для уничтожения микробов, и снова ни в одном из них не проводились испытания на людях.

Пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала, насколько опасными могут быть инфекции, передаваемые воздушно-капельным путем. Поиск эффективных способов удаления микробов из воздуха в помещениях может принести огромную пользу системе здравоохранения и помочь ограничить экономические убытки в случае будущих пандемий.

Компании, производящие портативные очистители воздуха с технологиями уничтожения патогенных микроорганизмов, уверенно заявляют об эффективности собственных устройств и предлагают их потребителям для использования в детских садах, школах, больницах и офисах. Однако исследователи установили, что большинство этих устройств не прошло надлежащих испытаний на эффективность. Без убедительных доказательств, полученных в ходе исследований с участием людей, невозможно узнать, соответствуют ли эти обещания действительности.

Амиран Бадуашвили и Лиза Беро предупреждают, что некоторые из этих очистителей воздуха формируют такие химические вещества, как озон, формальдегид и гидроксильные радикалы. Они уничтожают микробов и вирусы, однако могут навредить и человеку в случае вдыхания этих соединений. Тем не менее, из 112 исследований, оценивающих многие из этих технологий уничтожения патогенов, только в 14 были проведены испытания на наличие вредных побочных продуктов.

Более 90% из всех проанализированных учеными исследований проверяли технологии, замеряя, насколько эффективно воздух очищается от экспериментальных газов, частиц пыли или микробов. Идея заключалась в том, что более чистый воздух должен снижать вероятность заражения.

Но исследователи пока не знают, насколько точно эти измерения отражают фактическое снижение заболеваемости среди людей. Для определения наиболее безопасных и эффективных вариантов нужно оценить эти технологии на предмет токсичности побочных продуктов и проверить их в реальных условиях с участием людей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine

Источники: The Conversation; Gizmodo