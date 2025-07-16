Чистый воздух ускоряет глобальное потепление — по крайней мере, в Китае

Результаты нового исследования демонстрируют, что масштабная очистка воздуха Китаем и другими странами Азии от диоксида серы провоцирует ускорение глобального потепления.

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Предыдущие исследования рассматривали эффект от сокращения выбросов диоксида серы морским транспортом. Однако этот анализ начался только в 2020 году и сейчас его результаты не имеют значительного влияния на повышение температуры на планете.

В то же время специалисты из NASA предположили, что определенную роль могут играть изменения облачности и уменьшение облачного покрова в тропиках, или над северной частью Тихого океана. Между тем одним из ключевых факторов, который до сих пор не получил должной оценки, стали масштабные усилия стран Восточной Азии, среди прочего Китая, в борьбе с загрязнением воздуха.

Начиная с 2013 года выбросы диоксида серы в странах Восточной Азии сократились на 75%. При этом темпы работ по очистке воздуха продолжают расти, что коррелирует с ускорением повышения глобальной температуры на планете. Исследователи рассматривают связь между улучшением качества воздуха в странах Восточной Азии и глобальной температурой, опираясь на 8 групп специалистов по моделированию климата по всему миру.

«Мы обнаружили, что загрязненный воздух мог скрывать все последствия глобального потепления. Более чистый воздух теперь может продемонстрировать большую часть антропогенного глобального потепления, вызванного парниковыми газами. Уровень загрязнения воздуха был настолько высоким, что за последние столетия ему удалось сдержать антропогенное потепление на величину до 0,5°C», — подчеркивают авторы исследования, профессор Национального центра атмосферных наук Университета Рединга, Лаура Уилкокс и старший научный сотрудник по климату и атмосферным наукам Центра международных исследований климата и окружающей среды в Осло Бьорн Х. Самсет.

Команда исследователей использовала 160 компьютерных симуляций на базе 8 глобальных климатических моделей. Это позволило ученым точнее оценить влияние загрязненного воздуха в странах Восточной Азии на рост температуры на планете и объемы осадков.

«Мы смоделировали очистку от загрязнения, аналогичную той, что происходит в реальном мире с 2010 года. Мы нашли дополнительное глобальное потепление примерно на 0,07 °C. Хотя это и небольшое количество по сравнению с общим глобальным потеплением примерно на 1,3 °C с 1850 года, его все же достаточно, чтобы объяснить недавнее ускорение глобального потепления, если исключить годовые колебания температуры из природных циклов, таких как Эль-Ниньо — климатическое явление в Тихом океане, которое влияет на на погодные условия во всем мире», — отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что это объясняет, почему вместо ожидаемого повышения температуры на 0,23°C с 2010 года, фактически было зафиксировано повышение на 0,33°C. В значительной степени дополнительный рост на 0,1 °C связан с масштабными мерами по очистке воздуха в странах Восточной Азии, однако среди других факторов — сокращение выбросов диоксида серы морским транспортом, недавний ускоренный рост концентрации метана в атмосфере.

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Загрязнение воздуха вызывает охлаждение, отражая солнечный свет или изменяя свойства облаков, которые отражают больше солнечного света. Очистка воздуха в Восточной Азии влияет на глобальную температуру, поскольку уменьшает эффект загрязнения, который создает затенение над Восточной Азией. Меньше загрязняющих веществ разносится северной частью Тихого океана, в результате чего облака в восточной части Тихого океана отражают меньше солнечного света.

Стоит также отметить, что по результатам исследований, которые продолжались в течение 40 лет, ученые из Мичиганского государственного университета в США выяснили, что растения выделяют изопрен для защиты от насекомых. Изопрен, вместе с тем, усиливает уровень загрязнения воздуха. Ученые выяснили, что некоторые растения, которые обычно не производят изопрен, могут начать это делать в экстремальных случаях.

Источник: The Conversation; ScienceAlert