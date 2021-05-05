Bolt інвестує 20 млн євро в запуск сервісу каршерінгу Bolt Drive. Спочатку він запрацює в Європі, а потім може дібратися і до України





Платформа для замовлення поїздок Bolt запускає сервіс каршерінгу Bolt Drive в Європі. Нова послуга дасть змогу користувачам орендувати автомобіль на короткий термін за допомогою додатка Bolt. Компанія збирається інвестувати 20 млн євро та запустити сервіс Bolt Drive в Європі вже цьогоріч. Водночас пілотний запуск сервісу відбудеться на внутрішньому ринку — в Естонії.

Платформа Bolt збирається першою в Європі об’єднати в одному додатку сервіс замовлення поїздок, каршерінг, а також прокат електросамокатів і електровелосипедів. Завдяки новому сервісу користувачі Bolt зможуть орендувати автомобіль одним натисканням кнопки. Таке рішення дозволить менше залежати від особистих автомобілів і скористатися альтернативними видами транспорту для здійснення коротких поїздок.

Зазначимо, що Bolt Drive — це послуга каршерінгу без спеціально обладнаних стоянок. Вона дає змогу користувачу орендувати авто, яке територіально знаходиться до нього найближче, через додаток Bolt. Для того щоб розпочати поїздку, потрібно розблокувати авто за допомогою мобільного телефона. Завершити поїздку можна в будь-якій точці міста у межах району, зазначеного в додатку. Водночас користувачам не потрібно платити за паркування або паливо.

«Персональні автомобілі створюють більшість проблем транспортної інфраструктури, так як спричиняють затори на дорогах, займають міський простір і забруднюють довкілля через викиди вуглекислого газу в атмосферу. Місія компанії Bolt — допомогти людям відмовитися від володіння автомобілем і запропонувати їм більш прийнятну альтернативу. Наприклад, більш зручний, доступний і екологічний варіант для поїздок на різні відстані. Ми вже запустили сервіси для пересування на короткі та середні дистанції. Сервіс Bolt Drive стане в пригоді в інших випадках: чи то поїздка до торгового центру, чи то виїзд на природу на вихідних. Користувачі зможуть орендувати авто в будь-який час за допомогою того ж додатка, який вони використовують, щоб взяти напрокат електросамокат, електровелосипед або замовити поїздку», — зазначив співзасновник і СЕО компанії Bolt Маркус Вілліг. «Шерінгові сервіси здатні значно змінити транспортну інфраструктуру міст. Для того щоб це відбулося, потрібні два фактори: наявність доступного сервісу та споживча звичка. Ми вже успішно запустили в Україні сервіс прокату електросамокатів. І попит на цю послугу перевершив наші очікування. Зважаючи на динаміку використання сервісу в години пік, ми бачимо, що жителі великих міст дійсно використовують електросамокати як транспорт “останньої милі”. Каршерінг — новий напрям бізнесу компанії Bolt. Цей сервіс дозволяє комфортно долати великі відстані на орендованому автомобілі. Ми будемо спостерігати за розвитком цього напряму в Естонії, а також вивчати ринок і попит на цю послугу в Україні. Виходячи з отриманих даних, ми ухвалимо рішення про запуск сервісу каршерінгу в нашій країні», — коментує керівник напряму з розвитку шерінгових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

Послугами Bolt вже користуються понад 50 млн осіб у 40 країнах Європи й Африки. Компанія надає низку послуг, таких як виклик автомобілів, доставка їжі, кур’єрська доставка, прокат електросамокатів і електровелосипедів. В Україні послуги компанії Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Чернівцях, а також в Івано-Франківську й Одесі.

Джерело: Bolt