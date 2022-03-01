Bolt зупинив роботу в Білорусі, направить 5 млн євро для України та допомагає українцям у перевезеннях та доставці

У відповідь на війну в Україні, компанія Bolt внесла ряд змін у свою діяльність. Тепер 5% з кожного замовлення в Європі буде перераховано неурядовим організаціям, які підтримують Україну та її жителів, включаючи Червоний Хрест.

З 1 березня протягом двох тижнів це буде відбуватись в усіх 5 сервісах компанії, а саме замовлення поїздок, оренди самокатів та електровелосипедів, доставки їжі та продуктів, а також оренди автомобілів. В результаті цієї ініціативи компанія планує перерахувати понад 5 мільйонів євро і сьогодні здійснює перший переказ у розмірі 1 мільйона євро.

Усі продукти, вироблені в Росії або пов’язані з російськими компаніями, видаляються з служби доставки продуктів Bolt Market. Ми зупинили нашу роботу в Білорусії.

Компанія Bolt продовжує робити все, що в її силах, щоб наші співробітники в Україні були у безпеці, та постійно на зв’язку з українськими колегами, надаючи їм необхідну підтримку.

Ми надали можливість дистанційної роботи з України або за її межами для понад 100 співробітникам, які проживають на території країни, а також перерахували для них необхідні кошти на переїзд у разі потреби.

Ми продовжуємо робити все можливе, щоб наші сервіси в Україні працювали.

Минулого тижня ми скасували комісію для водіїв в Україні. У сусідніх країнах ми заохочуємо наших водіїв брати поїздки до українського кордону, щоб відвозити українців в безпечні місця.

З 1 березня в додатку Bolt з’явиться категорія “Support”, де всі бажаючі зможуть надати підтримку у перевезенні та безкоштовно переміщатись у разі екстреної потреби.

Разом з командою Bolt Food ми створюємо команди волонтерів, що будуть допомагати волонтерам, ресторанам безкоштовно доставляти необхідні речі людям, що потребують допомоги.

Також весь прибуток на цей час Bolt Food в Україні буде переказувати організаціям, які підтримують Україну та її жителів.

Сподіваємося, що всі співробітники Bolt, сотні тисяч водіїв, кур’єри та ресторани-партнери, а також усі в Україні — залишаться в безпеці.

Якщо ви бажаєте додатись до волонтерів та можете безкоштовно робити доставки — додавайтесь у чат.

Київ

Дніпро

Одеса

Львів

Якщо ви бажаєте долучитись та допомагати з продуктами, предметами першої необхідності, то залишайте свої дані в формі.