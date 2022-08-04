Bolt запускает прокат электросамокатов в Ивано-Франковске (разблокировка – 9 грн, стоимость 1-й минуты поездки – 1,9 грн)

Компания Bolt запускает прокат электросамокатов через мобильное приложение в еще одном городе Украины – Ивано-Франковске. Услуга доступна с сегодняшнего дня, 4 августа 2022 года.

Чтобы воспользоваться новой услугой, жителям и гостям города нужно скачать приложение Bolt в App Store или Google Play и сделать несколько простых шагов:

найти ближайший свободный самокат через приложение;

разблокировать самокат с помощью приложения;

совершить поездку, соблюдая правила дорожного движения;

после завершения поездки припарковать самокат так, чтобы он не мешал пешеходам.

В Ивано-Франковске будут действовать следующие тарифы: разблокировка самоката – 9 грн, стоимость 1-й минуты поездки – 1,9 грн.

«В этом сезоне мы запустили нашу услугу в нескольких новых городах, где самокаты показали себя как надежное дополнительное средство передвижения. Мы получили множество положительных отзывов от пользователей сервиса. Уверены, что Ивано-Франковск не станет исключением. Электросамокаты – это современный вид транспорта, облегчающий жизнь горожан. Наши пользователи выбирают самокаты Bolt по причине их удобства, доступности и экологичности. Своим сервисом мы помогаем людям быть мобильными, разгружаем городской трафик и уменьшаем количество вредных выбросов в воздух», – отмечает руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка.

В компании напомнили, что при соблюдении правил пользования, электросамокат – это максимально безопасный и надежный транспорт для широкого круга пользователей. Чтобы обеспечить безопасные поездки на самокатах Bolt, следует прислушаться к следующим советам по безопасности.

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Так, для передвижения на электросамокате действует ограничение скорости до 20 км/ч. Перед первой поездкой пользователь должен обязательно пройти инструктаж по безопасной эксплуатации самоката. Установив режим новичка, можно самостоятельно ограничить скорость передвижения до 15 км/ч. В приложении Bolt также отмечены городские зоны, где запрещено ездить на электросамокате. Рекомендуется носить с собой шлем и надевать его во время поездок. Соблюдать все установленные на улицах знаки во время движения на электросамокате. Уважать всех окружающих, кто передвигается рядом. По возможности избегать тротуаров и вместо этого пользоваться велодорожками. Предоставлять дорогу пешеходам. Парковать электросамокат у велосипедных стоек или в специально отведенных для этого зонах.

Каждая поездка с Bolt застрахована. Страховка действует с момента разблокирования и до момента блокировки самоката. Она распространяется также на третьих лиц, которые могут пострадать в результате действий пользователей электросамоката.

Источник: Bolt