Bolt запустил новую категорию XL с автомобилями на шесть и более посадочных мест (пока только в Киеве)

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Компания Bolt запустила в Украине новую категорию такси XL, в рамках которой пассажиры могут заказать вместительное авто на шесть посадочных мест.

В компании отметили, что бывают ситуации, когда необходимо вызвать авто для группы людей. Например, семье с объемным багажом нужно доехать до вокзала или большой компании добраться до места отдыха. Специально для подобных ситуаций компания Bolt запускает новую категорию XL, которая сможет заменить несколько обычных автомобилей.

Услуга запускается в Киеве в тестовом режиме. Чтобы воспользоваться новой категорией, необходимо в приложении Bolt указать нужную локацию, а затем выбрать категорию XL. В категории XL доступны авто на шесть и более посадочных мест. Например, Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz Vito, Renault Lodgy, Opel Zafira, Ford Galaxy. Минимальная стоимость поездки составит 75 грн.

«Мы часто получали просьбы от пользователей добавить категорию, в которой можно было бы вызвать авто с большим количеством посадочных мест. Мы изучили рынок и поняли, что необходимость в такой услуге действительно есть. Поэтому сейчас мы запускаем категорию XL в тестовом режиме», ― сообщил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Напомним, что в период карантина сервис Bolt запустил «изолированную» категорию автомобилей с пластиковой перегородкой между водителем и пассажирами. До конца текущего лета Bolt собирается запустить в Украине сервис доставки еды Bolt Food и прокат электросамокатов Bolt.

Источник: Bolt