Такси-сервис Bolt запустил новую «изолированную» категорию автомобилей с пластиковой перегородкой между водителем и пассажирами

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Сервис по вызову такси Bolt запустил в Киеве и Львове новую «изолированную» категорию автомобилей с пластиковой перегородкой между водителем и пассажирами, которая минимизирует контакт обеих сторон, что в свою очередь должно препятствовать распространению коронавируса в Украине.

Услуга пока запущена в тестовом режиме, количество переоборудованных автомобилей ограничено. Поэтому услуга будет доступна вместе со стандартными категориями Bolt, чтобы покрыть транспортные потребности тех, кто в этом нуждается. Однако в компании заявили, что количество «изолированных» авто будет расти. Цена на изолированный автомобиль не будет отличаться от базового тарифа. Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать «Isolated» среди категорий в приложении.

«Перегородки прозрачные и достаточно легкие. Они надежно закреплены и отделяют место водителя от пространства для пассажира. Такие перегородки препятствуют распространению инфекции в салоне авто, а благодаря прозрачности материала у водителя сохраняется хороший обзор в зеркале заднего вида. Кроме того, перегородки легко обрабатывать антисептиком с каждой стороны», — рассказал региональный менеджер компании Тарас Потичный.

Перегородка уменьшает контакт между пассажиром и водителем, но не обеспечивает 100% защиту от коронавируса и другими инфекциями, поэтому следует помнить о всех других мерах безопасности, рекомендованных органами здравоохранения.

В частности, Bolt советует пассажирам занимать сидения заднего ряда салона, рассчитываться безналичным способом оплаты и оставлять одно из окон открытым для лучшей вентиляции автомобиля. В компании также добавляют, что автомобили сервиса дезинфицируют внутри и снаружи в специальном пункте Киева, а водителям выдают одноразовые маски, перчатки и антисептики.

Источник: Bolt