Bolt запустив сервіс замовлення поїздок у Рівному, мінімальна вартість — від 23 грн





Сьогодні, 1 липня 2021 року, платформа для замовлення поїздок Bolt була запущена в Рівному. Цей обласний центр став 22 українським містом, де був запущений сервіс Bolt. У червні цього року платформа для замовлення поїздок також стала активною також у Луцьку і в Ужгороді.

Мінімальна вартість першої поїздки у Рівному становитиме 23 грн із урахуванням знижки 50% для нових користувачів Bolt. Оплатити послугу можна готівкою, банківською карткою або через сервіс Apple Pay. У Рівному також діятиме акція «Приведи друга ― отримай безкоштовну поїздку».

Перед поїздкою користувачеві потрібно вибрати категорію авто: Bolt, Comfort або Isolated. Категорія Bolt призначена для повсякденних поїздок, Comfort ― для ділових поїздок на авто підвищеного комфорту. Автомобілі категорії Isolated забезпечені перегородкою між водієм і пасажирами. Таке рішення є особливо актуальним під час пандемії COVID-19, так як дозволяє знизити ризик поширення вірусів у салоні автомобіля.

«Сервіси райд-хейлінгу вже давно стали популярними серед користувачів у всьому світі. Саме тому багато хто чекає їхньої появи в своєму рідному місті. Сьогодні сервіс Bolt з’явився в Рівному ― адміністративному центрі, який активно розвивається і залучає як туристів, так і представників бізнесу з інших регіонів України. Тепер за допомогою додатка Bolt жителі та гості Рівного зможуть замовляти більш доступні та комфортні поїздки», ― коментує керівник напряму замовлення поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Наприкінці кожної поїздки користувач може її оцінити, поставивши від однієї до п’яти зірок. Цей зворотний зв’язок дозволяє компанії покращувати якість сервісу і співпрацювати з найвідповідальнішими водіями.

Джерело: Bolt