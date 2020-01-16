Bose закрывает все свои розничные магазины в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии

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Компания Bose планирует закрыть все свои розничные магазины в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии. Объявляя об этом решении, компания указала на тот факт, что её наушники, колонки и другие продукты «всё чаще приобретаются через электронную коммерцию». В результате такой реорганизации бизнеса будут уволены сотни сотрудников.

Напомним, Bose открыла свой первый физический розничный магазин в 1993 году, и в настоящее время она имеет отделы во многих торговых центрах. Магазины используются для демонстрации линейки продуктов компании, которая за последние годы вышла за рамки фирменных наушников Bose с функцией шумоподавления. Теперь Модельный ряд компании включает в себя умные динамики и солнцезащитные очки, которые одновременно служат наушниками.

По словам пресс-секретаря Bose, в ближайшие несколько месяцев компания полностью прекратит своё присутствие в розничной торговле в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии. В общей сложности будут закрыты 119 магазинов.

«В других частях мира магазины Bose останутся открытыми, включая около 130 магазинов, расположенных в Большом Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, а также дополнительные магазины в Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Корее», — пояснили в компании.

Bose заявляет, что она оказывает помощь и содействие всем сотрудникам, которые будут уволены в связи с закрытием магазинов.

Источник: The Verge