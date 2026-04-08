MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA и Highload запускают спецпроект о том, как отечественный бизнес выходит на мировые рынки

MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA та Highload запускають спецпроєкт про те, як вітчизняний бізнес виходить на світові ринки

Экспорт IT-услуг из Украины в 2025 году вырос до $6,66 млрд — впервые за два года падения. Главный рынок — США: туда идет $2,39 млрд, или более трети от общего объема. В отрасли занято около 303 тысяч специалистов. Это только IT. За этими цифрами — компании, которые масштабировались несмотря на блэкауты, разорванные логистические цепочки и мобилизацию.
MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA и Highload решили зафиксировать этот опыт. Так появился спецпроект «Признанные в мире».


Медиагруппа, которая беспокоится о видимости украинского бизнеса

В начале 2026 года пять изданий объединились в медиагруппу «Диджитал Экономика». Вместе они сформировали крупнейшую в Украине площадку в нишах технологий и бизнеса: по итогам 2025 года страницы изданий просмотрели около 70 млн раз, совокупная аудитория составила около 18 млн уникальных пользователей.

Каждое издание ведет свой сегмент аудитории:

  • ITC.ua — основано в 2001 году, крупнейшая площадка группы. В 2025 году — более 16 млн пользователей в год, в среднем 44 265 уникальных посетителей в день, около 7 000 материалов от редакции.
  • The Page — бизнес-медиа для предпринимателей и топ-менеджеров, запущенное в 2019 году. Более 1,3 млн читателей в месяц, более 2 млн просмотров.
  • MC.today — медиа о деньгах, карьере и бизнесе, работает с 2017 года. В 2025-м перепозиционировалось как MC: Money & Career, опубликовало более 2,2 тыс. материалов.
  • SPEKA — платформа о бизнесе и технологиях, запущенная в 2021 году. 365 тыс. пользователей в месяц.
  • Highload — медиа для разработчиков о карьере, работе и технических кейсах. Запущено в 2021 году.

Суть спецпроекта, пять форматов и пять углов обзора

«Признанные в мире» — это сборник реального опыта украинских компаний, которые уже выходят или вышли на внешние рынки. Без обобщений о «большом потенциале» — конкретные кейсы: как адаптировали продукт, какие регуляторные и логистические барьеры преодолевали, сколько это стоило и где ошиблись.


Все материалы будут выходить в отдельном разделе на MC.today. Перекрестная публикация между сайтами группы обеспечивает охват аудитории сразу пяти площадок.

MC.today — рассказывает о решениях, которые принимали фаундеры: почему выходили именно на этот рынок, как выглядели первые месяцы и что из этого вышло.

The Page — бизнес-аналитика и инвестиционная составляющая: какие рынки перспективны для украинского бизнеса и как географическая экспансия влияет на оценку компании.

ITC.ua — Product Review: гаджеты, приложения и игры, которые попадают в топы американских и европейских маркетплейсов.

SPEKA — практика в формате Founder’s Diary и пошаговых roadmap-ов: локализация, построение бренда за рубежом, конкретные инструменты.

Highload — техническая сторона масштабирования: как архитектура и процессы меняются, когда компания начинает работать с новыми рынками.

Роль ITC.ua

Мы делаем Product Review украинских продуктов, которые представлены или выходят на рынки США и ЕС. Каждый материал — конкретный разбор и рафинированный опыт:

  • чем продукт отличается от конкурентов на том же рынке
  • какие технические и дизайнерские решения сработали для иностранной аудитории
  • как менялись спецификация, интерфейс или функционал под конкретный регион
  • что пошло не так и почему

В рамках проекта мы сосредоточимся на трех ключевых категориях: гаджеты, программное обеспечение и игры. Каждый из этих сегментов имеет свою аудиторию — от технических энтузиастов, которые следят за новинками смартфонов, ПК, лэптопов и носимой электроники, до геймеров и IT-специалистов, которым важно понимать, какой софт или игра сейчас доминирует на глобальном рынке.

Присоединяйтесь к нашему проекту

Если вы — украинский предприниматель или компания с историей, которую стоит услышать, — это ваш момент. Мы приглашаем присоединиться к проекту и открыто поделиться своим путем: не только продуктом, но и стратегией, полученными уроками и видением будущего. Участие в нем является прекрасной возможностью:

  • рассказать о своем продукте и стратегии выхода на иностранные рынки;
  • заявить о себе как о полноценном международном игроке;
  • выйти на широкую аудиторию 5 изданий, среди которой — бизнес-лидеры, инвесторы, производители и не только.

Форматы участия:

  • истории фаундеров и брендов;
  • бизнес-кейсы компаний;
  • технические осмотры продуктов;
  • интервью с руководством;
  • статьи-гайды.

Время показать миру, на что способны украинцы. Присоединяйтесь: advert@d-e.group

