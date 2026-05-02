1 мая 2026 года Wall Street Journal сообщил, что GameStop тихо накапливает акции eBay и готовит официальное предложение о поглощении. Объявление предложения может состояться уже в этом месяце. После выхода материала акции eBay взлетели более чем на 13% во внерыночных торгах, GameStop — на 3,96%.





Разрыв в размерах компаний впечатляет. Рыночная капитализация GameStop составляет около $11,8 млрд, тогда как eBay стоит примерно $46 млрд GameStop фактически пытается поглотить компанию, которая в четыре раза больше ее. Для финансирования сделки компания может привлечь собственные средства — на конец 2025 года на балансе GameStop было $9 млрд наличности.

За сделкой стоит CEO Райан Коэн. Еще в январе 2026 года он публично заявил Wall Street Journal, что ищет цели для поглощений в потребительском и розничном секторе. Его цель — превратить GameStop в компанию с капитализацией более $100 млрд. Компенсационный пакет Коэна, утвержденный в январе, привязан именно к этому ориентиру и предусматривает выплату около $35 млрд при условии достижения $100 млрд рыночной стоимости.

Если сделка состоится, это будет самый смелый корпоративный разворот в индустрии за последние годы. GameStop — сеть физических магазинов видеоигр, которую мем-трейдеры спасли от банкротства в 2021 году eBay — один из старейших онлайн-маркетплейсов интернета с более 130 млн активных покупателей. Объединение двух компаний позволило бы GameStop мгновенно получить масштабную цифровую инфраструктуру вместо того, чтобы выстраивать ее годами.





Есть и логика в пересечении аудиторий: eBay активно продвигает коллекционные предметы и товары из рук в руки, а это как раз аудитория геймеров и поклонников ретро-игр — базовый клиент GameStop. Если eBay не согласится на сделку добровольно, Коэн может обратиться напрямую к акционерам компании.

Официальных комментариев ни от GameStop, ни от eBay пока нет. Детали предложения — цена, структура сделки, доля наличных и акций — неизвестны. Сделка такого масштаба между публичными компании со столь разными размерами является настоящим раритетом даже по меркам Уолл-стрит.

Источник: TechSpot