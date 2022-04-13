Broadcom выпустит в 2022 году шесть моделей чипсетов с Wi-Fi 7 для мобильных устройств, корпоративных и потребительских товаров

Уже в этом году выйдут SoC с WiFi 7 (802.11be), хотя сама спецификация должна быть принята до 2024 года. И первой компанией, которая поддержит новую беспроводную технологию, станет Broadcom с чипсетом BCM4916. Он оснащен четырехъядерным процессором ARMv8, способен обеспечить производительность до 24 DMIPS, имеет 1 МБ кэш-памяти L2 и 64 КБ кэш-памяти L1.

BCM4916 – это сетевой процессор Dual Issue Runner или DI-XRDP, который перемешивает данные между проводными и беспроводными сетевыми интерфейсами. Что выделяет чип по сравнению с большинством современных SoC-маршрутизаторов, так это широкий набор вариантов высокоскоростного подключения. Он имеет не менее четырех интерфейсов PCIe, а также собственный сетевой интерфейс 10 Гбит/с. В дополнение к этому, он имеет дополнительную опцию для интерфейса Ethernet 2,5 Гбит/с, а также встроенный четырехпортовый гигабитный коммутатор. Пара портов USB 3.2 и 2.0 тоже является частью чипа. SoC также поддерживает память DDR3 и DDR4.

Еще Broadcom анонсировала пять моделей: BCM6726 и BCM67263 для потребительских товаров, BCM43740 и BCM73720 для корпоративных продуктов и BCM4398 для мобильных устройств.

BCM6726 — это трехдиапазонный радиомодем, поддерживающий диапазоны 2, 4, 5 и 6 ГГц, тогда как BCM67263 поддерживает только диапазон 6 ГГц. Тем не менее, BCM67263 предлагает полосу пропускания канала 320 МГц для достижения заявленных 40 Гбит/с, но для этого потребуется 16 пространственных потоков. В этом случае самая высокая скорость PHY составляет 11,5 Гбит/с в конфигурации с четырьмя потоками.

BCM6726 ограничен каналами 160 МГц и, таким образом, имеет половину физической скорости 5,75 Гбит/с в поддерживаемых диапазонах.

Корпоративный BCM43740 представляет собой нечто вроде комбинации этих двух чипов, поскольку он поддерживает все три диапазона, а также пропускную способность канала 320 Мбит/с, в то время как BCM43720 представляет собой продукт с двумя потоками для более доступных устройств и, как таковой, ограничен физической скоростью 2, 88 Гбит/с при использовании ширины канала 160 МГц.

Наконец, BCM4398 также является двухпотоковым чипом, но он поддерживает полосу пропускания канала 320 МГц и способен поддерживать физическую скорость 6,05 Гбит/с. Все устройства поддерживают MLO – многоканальные операции, что позволяет при необходимости агрегировать каналы и быстро переключаться между ними, что приведет к повышению производительности в зонах Wi-Fi с высокой плотностью.

Все передатчики WiFi 7 также будут поддерживать модуляцию 4096-QAM, что в четыре раза выше, чем у WiFi 6.