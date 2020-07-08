Synaptics покупает бизнес Broadcom по выпуску беспроводных решений для интернета вещей за $250 млн





Компания Synaptics объявила о приобретении подразделения Broadcom, занимающегося созданием беспроводных решений для устройств интернета вещей. Благодаря этой сделке Synaptics приобретёт «определённые права» на Wi-Fi, Bluetooth и GPS продукты для рынка IoT, а также на продукты, находящиеся на этапе разработки. Кроме того, к новому собственнику перейдут и деловые отношения с партнёрами. Общая сумма сделки составит $250 млн. Оплачивать покупку планируется исключительно денежными средствами.

Компания Broadcom известна в качестве поставщика различных беспроводных устройств, включая контроллеры и чипсеты для Wi-Fi, Bluetooth и других беспроводных соединений. Такие продукты встречаются в широком перечне устройств – от компьютеров и смартфонов до игровых приставок и маршрутизаторов. В данной сделке фигурирует лишь подразделение, которое занимается созданием решения для сферы интернета вещей.

Помимо существующих и будущих продуктов, Synaptics также получает команду технической поддержки в составе 60 человек, а также ограниченную эксклюзивность в течение 3 лет. Предполагается, что благодаря этой сделке компания сможет значительно расширить портфель своих продуктов и улучшить вертикальную интеграцию, так как теперь большая часть аппаратных решений для сферы интернета вещей будет основана на собственной интеллектуальной собственности.

Полностью завершить сделку планируется в первом квартале 2021 года.

Источник: anandtech