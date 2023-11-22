Новости IT-бизнес 22.11.2023 в 19:13 comment views icon

Broadcom завершила сделку по покупке VMware за $61 млрд

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Broadcom объявила о завершении сделки по приобретению компании VMware. После закрытия сделки обыкновенные акции VMware перестанут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

«Мы рады приветствовать VMware в Broadcom и объединить наши инженерно-ориентированные, ориентированные на инновации команды, поскольку мы делаем еще один важный шаг вперед в создании ведущей в мире компании в области инфраструктурных технологий», ─ заявил президент и главный исполнительный директор Broadcom Хок Тан.

Broadcom сообщила о покупке VMware за $61 млрд  в мае 2022 года. По сумме сделка Broadcom и VMware лишь немного уступает нынешним рекордсменам — Dell + EMC ($67 млрд)  и  Microsoft + Activision Blizzard ($68,7 млрд). Некоторые СМИ указывают сумму сделки $69 млрд — это если суммировать еще $8 млрд чистых долговых обязательств VMware, которые возьмет на себя Broadcom.

Как ожидается, сделка потенциально будет иметь большое влияние на будущее Broadcom и индустрии в целом. Ожидается, что приобретенный актив существенно ускорит развитие программного бизнеса полупроводникового гиганта и заодно усилит его позиции на рынке сетевых устройств и накопителей.

Отмечается, что целью Broadcom является предоставление корпоративным клиентам возможности создавать и модернизировать свои частные и гибридные облачные среды. По сути, Broadcom будет инвестировать в VMware Cloud Foundation — программный стек, который служит основой частных и гибридных облачных систем. Вместе с тем VMware будет предлагать обширный каталог услуг для модернизации и оптимизации облачных и периферийных сред.

Источник: Broadcom

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