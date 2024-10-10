Бронирование работника могут аннулировать — правительство пересматривает условия и приостановило процесс

Правительство Украины частично приостановило бронирование работников. Определять критические предприятия пока могут только министерства, а необоснованное бронирование могут отменить.

Решение правительства Украины от 8 октября частично останавливает действие условий бронирования работников до 15 ноября. Между тем возможность определять предприятия как критические будет только у министерств. Предложение поступило от заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.

Кабмин остановил действие Критериев и порядка, по которым определяют предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для экономики и жизнедеятельности, а также для обеспечения ВСУ. Соответствующие нормы содержатся в постановлении правительства №76. До приостановления критичность предприятий могли определять другие центральные и областные органы исполнительной власти, КГГА и тому подобное. Им поручено воздерживаться от принятия подобных решений.

Также решение правительства предусматривает аннулирование военнообязанным отсрочек от мобилизации в случае выявления необоснованного бронирования.

Минэкономики и Минобороны поручено разработать и внести на рассмотрение заседания Кабмина порядок проверки обоснования решений о признании предприятий и организаций критическими. Порядок будет содержать механизм пересмотра таких решений.

КГГА и областные администрации должны включить в комиссии по признанию предприятий критическими руководителей или заместителей руководителей областных ТЦК Вместе с представителями ТЦК они должны провести аудит ранее принятых решений до 15 ноября.

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Как сообщает «Экономическая правда» ссылаясь на источник в Кабмине, президент Владимир Зеленский возмущен из-за бронирования от мобилизации в Украине 1,5 млн человек, что и запустило указанное решение.

По сообщению «Суспільного», решение правительства прокомментировал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк:

«Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев рост вдвое».

Издание утверждает, что замминистра опроверг «приостановку бронирования, о котором сообщали СМИ».

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Источники: The Page, «Экономическая правда», «Судебно-юридическая газета»