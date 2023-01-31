Бронирование ІТ-специалистов от мобилизации — Минцифры опубликовало алгоритм для резидентов «Дія City» и остальных

Кабмин утвердил перечень критериев, по которым предприятие можно определить «критическим», а значит, работники таких смогут получить отсрочку от мобилизации. Минцифры в свою очередь опубликовало алгоритм, по которому будет осуществляться бронирование.

Как сообщил заместитель председателя Министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков, «критические» предприятия смогут забронировать до 50% военнообязанных работников от их количества на дату представления списка — причем руководители предприятий и их заместители подлежат бронированию независимо от возраста, военного звания и военно-учетной специальности.

Алгоритм бронирования работников предприятий

Обратиться с ходатайством о признании предприятия «критическим» в Минцифры, которое проверит его на соответствие критериям;

Если предприятие признают «критическим», оно должно предоставить Минцифры письмо-обоснование и список военнообязанных, который в дальнейшем согласуют с Генштабом;

Минэкономики выдаст приказ о бронировании, а предприятие организует выдачу выписки работникам;

Раз в квартал предприятие отчитывается Минцифры о количестве военнообязанных.

Также Кабмин принял постановление, разрешающее резидентам Дія.City привлекать к работе иностранцев и лиц без гражданства и без разрешения на работу. Сотрудничать на таких условиях можно только через заключение GIG-контракта со специалистом. Сама же льгота будет действовать до конца военного положения.

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Напомним, главные критерии по которым предприятие определяется критически важным для функционирования экономики страны, это:

предприятие является резидентом Дія City;

общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент €1,5 млн;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент €32 млн;

компании имеют стратегическое значение для экономики и безопасности страны;

предприятия имеют важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады;

отсутствие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за отчетный период.

Для признания «критическим» предприятие должно соответствовать не менее 3 критериям.

Также к критически важным предприятиям относят: специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, реализующие проекты за счет международных партнеров.

Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин разрешит украинцам, получившим бронирование от призыва, выезжать в заграничные командировки.