В городке Танбридж-Уэллс недалеко от Лондона грабитель проник в дом 90-летней жительницы. Чтобы найти его, полиция графства Кент обнародовала «сгенерированный компьютером» фоторобот подозреваемого. Но что-то подсказывает, что найти по нему кого-то будет сложно — впрочем, у пользователей X Twitter уже есть несколько версий.

Investigators have released a computer generated image of a man they would like to identify in connection with a burglary in Tunbridge Wells. https://t.co/hPrbjaLeyU pic.twitter.com/D35VA8TfQd — Kent Police TWells (@KentPoliceTWell) April 29, 2024

Согласно сообщению полиции, свидетель утверждает, что услышала злоумышленника наверху после того, как вернулась в свой дом. Когда она встретилась с ним, тот заявил, что он полицейский, прежде чем уйти с пустыми руками.

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Те, кто видел объявление, сравнили вероятного грабителя с персонажем низкополигональных компьютерных и консольных игр, который проник в реальный мир, сейчас скрывается где-то в текстурах. Другие же предположили, что полиция не меняла программное обеспечение с 1990-х годов, а некоторые пытались искать преступника среди реальных людей.

Но наиболее похожим на фоторобот оказался Пит Буттиджедж, министр транспорта США, бывший кандидат в президенты от демократической партии и первый открытый гей в этом качестве.

Поскольку причастность к преступлению мистера Буттиджеджа маловероятна, английской полиции явно следует поработать над своей техникой составления фотороботов.