Британская полиция разместила в X Twitter странный сгенерированный фоторобот подозреваемого — пользователи подобрали кандидатов

В городке Танбридж-Уэллс недалеко от Лондона грабитель проник в дом 90-летней жительницы. Чтобы найти его, полиция графства Кент обнародовала «сгенерированный компьютером» фоторобот подозреваемого. Но что-то подсказывает, что найти по нему кого-то будет сложно — впрочем, у пользователей X Twitter уже есть несколько версий.

Investigators have released a computer generated image of a man they would like to identify in connection with a burglary in Tunbridge Wells. https://t.co/hPrbjaLeyU pic.twitter.com/D35VA8TfQd

— Kent Police TWells (@KentPoliceTWell) April 29, 2024