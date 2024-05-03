Новости WTF 03.05.2024 в 17:04 comment views icon

Британская полиция разместила в X Twitter странный сгенерированный фоторобот подозреваемого — пользователи подобрали кандидатов

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Андрей Русанов

Автор сайта

Британская полиция разместила в X Twitter странный сгенерированный фоторобот подозреваемого — пользователи подобрали кандидатов

В городке Танбридж-Уэллс недалеко от Лондона грабитель проник в дом 90-летней жительницы. Чтобы найти его, полиция графства Кент обнародовала «сгенерированный компьютером» фоторобот подозреваемого. Но что-то подсказывает, что найти по нему кого-то будет сложно — впрочем, у пользователей X Twitter уже есть несколько версий.

Согласно сообщению полиции, свидетель утверждает, что услышала злоумышленника наверху после того, как вернулась в свой дом. Когда она встретилась с ним, тот заявил, что он полицейский, прежде чем уйти с пустыми руками.

поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот

 

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поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот

Те, кто видел объявление, сравнили вероятного грабителя с персонажем низкополигональных компьютерных и консольных игр, который проник в реальный мир, сейчас скрывается где-то в текстурах. Другие же предположили, что полиция не меняла программное обеспечение с 1990-х годов, а некоторые пытались искать преступника среди реальных людей.

поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот

Но наиболее похожим на фоторобот оказался Пит Буттиджедж, министр транспорта США, бывший кандидат в президенты от демократической партии и первый открытый гей в этом качестве.

поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот

Поскольку причастность к преступлению мистера Буттиджеджа маловероятна, английской полиции явно следует поработать над своей техникой составления фотороботов.


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