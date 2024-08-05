Британские ученые создали 3D-печатные «вафельные» фильтры, удаляющие до 75% «вечных химикатов» из воды

Исследователи из Университета Бата в Великобритании разработали новый метод удаления токсичных «вечных химикатов» из сточных вод с помощью специально обработанных керамических решеток, напечатанных на 3D-принтере.

Перфтор- и полифторалкильные вещества (PFAS) представляют одну из самых серьезных угроз для окружающей среды и здоровья людей сегодня. Из-за широкого применения в течение почти века эти химикаты распространились по всей планете. Они не разлагаются, за что и получили название «вечных химикатов». PFAS неизбежно попадают в наши организмы, где их связывают с различными проблемами со здоровьем — от диабета до различных видов рака.

Ученые из Университета Бата продемонстрировали новый потенциальный метод удаления PFAS из воды. Они создали «монолиты» — 3D-печатные структуры из керамических материалов, насыщенных оксидом индия, который связывается с молекулами PFAS. Эти монолиты погружают в загрязненную воду на несколько часов, после чего вынимают вместе с прикрепленными к ним химикатами. Затем монолиты обрабатывают для удаления химикатов и повторного использования.

В отличие от многих 3D-печатных структур, требующих тонкой детализации, эти монолиты состоят из более толстых «лапши» материала, похожих на зубную пасту, выдавленную из тюбика. Структура напоминает стопку вафель. Цель такого дизайна — не только упростить производство, но и максимизировать площадь поверхности для захвата как можно большего количества PFAS.

Во время испытаний эти монолиты сначала удаляли 53% распространенного PFAS — перфтороктановой кислоты (PFOA) — из воды за три часа. Пиролизная обработка монолитов при температуре 500°C восстанавливала их, позволяя использовать повторно. Интересно, что это даже повышало их способность очищать воду. К третьему циклу монолиты удаляли уже 75% PFOA за три часа.

Доктор Лиана Зумпули (Liana Zoumpouli), соавтор исследования, отметила:

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«Создание монолитов с помощью 3D-печати относительно простое, что позволяет масштабировать процесс. 3D-печать позволяет создавать объекты с большой площадью поверхности, что является ключевым для процесса. Когда монолиты готовы, их просто опускают в воду и дают им работать».

Напомним, что недавно исследователи заявили, что литий-ионные аккумуляторы — это источник опасного загрязнения «вечными химикатами».

Источник: Newatlas