Литий-ионные аккумуляторы — это источник опасного загрязнения «вечными химикатами», говорят исследователи

Некоторые технологии изготовления литий-ионных батарей используют класс химических веществ PFAS (пер- и полифторалкильные вещества). Они помогают сделать батареи менее подверженными воспламенению и повышают их проводимость. Однако они также несут большой вред экологии и здоровью людей.

Проблема заключается в том, что PFAS известны как «вечные химикаты», поскольку они быстро накапливаются в окружающей среде, людях и животных и не разлагаются в течение тысяч лет. Их связывают с рядом заболеваний, включая повреждение печени, высокий уровень холестерина, низкий вес при рождении и хроническую почечную недостаточность.

Ученые обнаружили высокий уровень веществ PFAS в воздухе, воде, снегу, почве и осадках возле заводов, которые производят эти химикаты в США, Бельгии и Франции. Однако это уже глобальная проблема, поскольку литий-ионные аккумуляторы используются по всему миру, говорится в исследовании. Тот же класс PFAS недавно был обнаружен в низких уровнях в европейской и китайской воде, но источник загрязнения был неясным.

Специфический класс PFAS, который обнаружила команда исследователей, называется бис-перфторалкилсульфонимидами или bis-FASI. Ученые протестировали более дюжины литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях и бытовой электронике, таких как ноутбуки, и обнаружили бис-FASI в разных концентрациях.

Исследователи говорят, что bis-FASI можно сравнить с «более старыми печально известными» химикатами, такими как PFOA (перфторированная карбоновая кислота), частично потому, что их чрезвычайно трудно расщепить. В то же время исследования показывают, что химикаты изменяют поведение водных организмов при низких концентрациях. Производство PFOA в США было прекращено, но вещество продолжает загрязнять питьевую воду. Ученые обнаружили химические вещества bis-FASI в долях на миллиард — это намного выше, чем ограничения, установленные Агентством по охране окружающей среды для PFAS в питьевой воде.

Существуют различные пути распространения bis-FASI. Данные о выбросах в воздух свидетельствуют о том, что химикаты могут попадать в районы, удаленные от производственных мест. Они также могут попадать в окружающую среду со свалок, куда попадает большинство литий-ионных батарей после завершения эксплуатации.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

В исследовании говорится, что лишь около 5% литий-ионных аккумуляторов перерабатываются, а к 2040 году отходов литий-ионных аккумуляторов может быть около 8 млн тонн.

Источник: businessinsider

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.