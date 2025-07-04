Британские ВМС построили «люксовую» игровую комнату на авианосце — с десятком Alienware Aurora R15 и видеокартами RTX 4080

Авианосец HMS Prince of Wales / «Принц Уэльский», принадлежащий Королевскому флоту Великобритании, получил уникальное оснащение — и это полноценная игровая комната для моряков, построенная в партнерстве с местной федерацией киберспорта.

Игровой «люкс» оснащен 12 настольными игровыми ПК Alienware Aurora R15 с видеокартами RTX 4080 и процессорами Core i7, светодиодным освещением, широкоэкранным телевизором и офисными креслами. Минусы? Чтобы поиграть, придется выстоять длинную очередь, ведь состав экипажа достигает 1600 человек.

«На других кораблях есть PlayStation и Xbox, но это первый корабль с такой конфигурацией ПК», — рассказывает Мартин Миллер в интервью Business Insider, старшина корабля и вице-председатель комитета по киберспорту Королевского флота, который руководит комнатой.

Миллер говорит, что офицеры и командиры бронируют игровой люкс для своих команд по электронной почте по три раза в неделю, а моряки бывают там почти каждый вечер. Впрочем, игровая библиотека ограничена во время пребывания в море — интернет там позволяет отправлять только простые текстовые сообщения, поэтому экипаж в это время обходится локальными многопользовательскими играми, вроде Halo и Team Fortress 2.

Сам Миллер также любит поиграть и после завершения рабочего дня где-то в 20:00 запускает Civilization VI.

Министерство обороны Великобритании признало киберспорт официальным военным видом спорта в марте 2024 года, наряду с традиционными стрельбой, регби и тому подобное. Внедрение геймерской культуры там считают способом привлечь и удержать молодежь на службе, а также развить социальные связи между членами экипажа.

В дальнейшем на корабле планируют провести международный турнир и организовать игровые лиги.

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«Принц Уэльский», запущенный в эксплуатацию в 2019 году, на самом деле еще имеет несколько преимуществ, кроме комнаты для игр, здесь есть сауны, надувные бассейны, симулятор гольфа, три спортзала и караоке. Среди амбициозных планов игрового комитета ВМС — установка симулятора вождения Формулы-1.

«Значительная часть нашей инфраструктуры в ВМС используется, поэтому сейчас мы ищем подходящее место», — говорит старший лейтенант Джошуа Хилл, казначей комитета по киберспорту Королевского флота.

Ранее мы рассказывали о командирах ВМС США, которые «сбросились» на Starlink, чтобы использовать запрещенный Wi-Fi на военном корабле для просмотра фильмов.