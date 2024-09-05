Новости Military Tech 05.09.2024 в 15:01 comment views icon

Командиры ВМС США «скидывались» на Starlink, чтобы использовать запрещенный Wi-Fi на военном корабле для просмотра фильмов

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Командиры ВМС США «скидывались» на Starlink, чтобы использовать запрещенный Wi-Fi на военном корабле для просмотра фильмов

В июне ВМС США уволили и понизили одну из командиров, однако сейчас оказалось, что женщина действовала не одна.

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Как сообщает сайт Navy Times, который ознакомился с результатами дальнейшего расследования, старший командир Гризель Марреро вступила в сговор с другими руководителями прибрежного боевого корабля USS Manchester, чтобы обеспечить себе доступ к интернету на судне.

Руководство «скидывалось» на приобретение антенны Starlink и абонплату, и в дальнейшем использовало сеть Wi-Fi под названием «STINKY» для просмотра фильмов или спортивных соревнований, а также переписки в мессенджерах. Тогда как рядовые моряки совсем не имели доступа к Интернету

Знімок, залучений у матеріали розслідування: червоною стрілкою показано супутникову тарілку Starlink.
Снимок из материалов расследования: красной стрелкой показана спутниковая тарелка Starlink.

Ранее сообщалось, что моряки пытались пожаловаться начальнику корабля на действия Марреро, однако она перехватила сообщение — в то же время, по последним данным, тот и сам был вовлечен в незаконную схему

По разным причинам, доступ экипажа к Интернету строго регулируется во время движения — в частности, для сохранения пропускной способности миссии и защиты от онлайн-атак.

В сентябре Марреро уволили с должности, а после судебного расследования понизили в ранге с уровня Е-8 до уровня Е-7. Следственные действия касаемо других участников сговора и в частности руководителя корабля пока продолжаются.

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