Капитана ВМС США, стрелявшего из винтовки с прицелом назад, уволили «из-за потери доверия»

Капитан эсминца USS John S McCain Кэмерон Ясте стал дико популярным в апреле, когда его фото обнародовали в официальном Instagram-аккаунте ВМС США — военный позировал с винтовкой с неправильно установленным оптическим прицелом.

«От практических стрельб, проведения технического обслуживания, проверки чистоты топлива до участия в морских и якорных операциях — ВМС США всегда готовы служить и защищать», — написали под фото.

Фотография завирусилась в сети, вызывая насмешки в комментариях. Позже ее удалили (но скриншоты, как известно, не горят).

В прошлую пятницу, через 4 месяца после публикации фото, Кэмерона уволили из-за «потери доверия и уверенности в его способностях», сообщает Business Insider.

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Кэмерон Ясте был капитаном USS John S. McCain, эсминца ВМС США, который помогает защищать авианосец USS Theodore Roosevelt и дислоцировался на Ближнем Востоке с апреля. Ясте временно заменит капитан Эллисон Кристи, заместитель коммодора 21-й эскадрильи миноносцев, входящей в состав авианосной группы USS Abraham Lincoln и тоже находящейся в Оманском заливе.

Пентагон отправил авианосцы на Ближний Восток, чтобы они были готовы помочь Израилю отразить атаку Ирана или других стран. По словам ВМС США, изменение в руководстве не повлияет на миссию или расписание военного корабля.