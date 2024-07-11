Британский колледж запретил ученикам смартфоны и раздал кнопочные Nokia

Интересно, научат ли их теперь набирать сообщения с помощью T9?

Престижное учебное заведение Итонский колледж, известный своими знаменитыми выпускниками, в частности принцами Уильямом и Гарри, писателем Яном Флемингом и актером Томом Хиддлстоном, решил изменить подход к использованию смартфонов среди своих учеников. С сентября первокурсники должны будут оставить свои современные гаджеты дома и пользоваться только простыми кнопочными телефонами Nokia.

Новая инициатива Итона базируется на рекомендации правительства Великобритании, которые позволяют директорам школ запрещать смартфоны во время учебного процесса. Ученики смогут перенести свои SIM-карты в простые мобильные устройства, функционал которых ограничивается звонками и текстовыми сообщениями. Этот шаг направлен на минимизацию отвлекающих факторов и улучшение концентрации учеников на учебе.

Тенденция по ограничению использования смартфонов в школах набирает обороты не только в Великобритании, но и в США. По данным Govspend, в 41 штате по крайней мере один школьный округ ввел правило, согласно которому ученики должны хранить свои смартфоны в специальных закрытых чехлах Yondr в течение школьного дня.

В Лос-Анджелесе школьный округ принял общий запрет на телефоны для учеников, что побудило губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома призывать к внедрению аналогичного закона на уровне штата. В Нью-Йорке канцлер государственных школ Дэвид Бэнкс планирует ввести запрет на телефоны в ближайшее время, а губернатор штата Кэти Хокул работает над законопроектами, которые позволят ученикам носить только телефоны без доступа к интернету.

А что в Украине?

Тем временем пока в Британии ограничивают использование смартфонов в школах, в Украине противоположная тенденция. Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало начало бета-тестирования образовательного приложения «Мрія». По словам представителей Минцифры, «Мрія» позволит школьникам учиться по современным методикам, поможет родителям лучше понимать сильные и слабые стороны своих детей, а учителям — сосредоточиться на развитии учеников и собственном профессиональном росте.

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Источник: Engadget

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