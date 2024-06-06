Образовательное приложение «Мрія» тестируется в 40 школах — с Мрія ID и чатами на базе Signal

Министерство цифровой трансформации сообщило о начале бета-теста приложения «Мрія». Как ожидается, это приложение изменит подход к обучению.

«Школьники будут учиться по современным подходам. Родители поймут, что их детям удается лучше всего, а где нужна поддержка. Учителя же смогут уделять больше внимания развитию детей и профессиональной самореализации», — заявляет Минцифры.

Предполагается, что «Мрія» будет влюблять в обучение и помогать каждому найти свое призвание — от детского сада до высшего образования. «Мрія» будет проходить с украинцами каждый этап обучения и обеспечит непрерывное развитие.

Чтобы проверить, насколько эти обещания соответствуют действительности, Минцифры запускает бета-тест приложения «Мрія». В нем принимают участие 40 школ из Киева и шести областей Украины. Отзывы тестировщиков помогут проверить и улучшить работу приложения.

Кто будет тестировать «Мрію»?

школьники: Мрія ID, учебные достижения, план дня, список задач с дедлайнами, библиотека контента по интересам, чаты на базе Signal.

родители: достижения ребенка, расписание, оценки, домашние задания, библиотека рекомендованного контента, чаты на базе Signal.

учителя: календарный план, расписание, журнал, домашние задания, библиотека контента для профессионального развития, чаты на базе Signal.

Бета-тест «Мрія» проходит в три этапа: