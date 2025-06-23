Британия заплатила £500 тыс. за перемещение точки на лого сайта госуслуг Gov.UK

Государственный сайт Gov.UK помогает подданным Великобритании заполнять налоговые декларации и получать другие полезные услуги. Его ребрендинг разозлил общество.

Правительство заключило соглашение о обновление бренда с рекламным агентством M&C Saatchi. Общая стоимость контрактов составляет £532 тыс. Практически же пользователи могут заметить изменение фона логотипа и некоторых элементов сайта с черного на голубой, а также изменение цвета и расположения точки в лого.

Как сообщает Daily Mail, изменения уже вызвали волну критики, в частности, среди самих госслужащих на форумах, которыми они пользуются. Обновление называют «дешевым», «безвкусным» и даже «абсолютно дьявольским», учитывая его стоимость.

«Неужели кому-то действительно заплатили за то, чтобы он переместил точку?»

«Почему именно на это мы решили потратить время и ресурсы?»

«Реформистский синий для точки. Консервативный синий для фона. Они готовят нас к 2029 году?» [намек на цвет одной из радикальных партий]

Ожидаемо, смену дизайна раскритиковали оппоненты власти. Зия Юсуф, один из руководителей правой партии Reform UK, считает ее неуважением к деньгам налогоплательщиков.

«Потратить более 500 тыс. фунтов стерлингов на смену логотипа на правительственном веб-сайте — это буквально издевательство за счет налогоплательщиков. Именно такие вещи мы обнаруживаем каждый день. Совершенно очевидно, что Уайтхолл также нуждается в визите команды DOGE от Reform».

Согласно публично доступными документами, два контракта на обновление бренда были заключены предыдущим консервативным правительством и продлены во времена лейбористов. M&C Saatchi заключила сделки на сумму до £750 тыс., источник в правительстве сообщил изданию, что окончательный счет составил £532 тыс., а расходы были покрыты из имеющихся бюджетов департаментов.

Чиновники оправдывают шестизначный счет «обновлением и расширением» бренда Gov.UK в интернете, на мобильных и других платформах. Представитель правительства заявил:

«Это было обязательство предыдущего правительства, и два из трех контрактов были подписаны и выполнены до июля 2024 года. Затем новое правительство решило превратить ребрендинг и проведенные исследования в удобные для потребителя цифровые продукты, включая наше будущее приложение Gov.UK, чат Gov.UK и другие продукты».

В прошлом году логотип сайта тоже менялся. Знак короны Тюдоров и короля Карла заменил корону Святого Эдуарда, которую использовала королева Елизавета II.