Минцифры монетизирует «Дію» — за что придется платить

По информации журналистов Forbes Ukraine, Минцифры планирует сделать платными ряд сервисов в приложении «Дія».

Отмечается, что в первую очередь платной станет передача цифровых копий документов для банков (шеринг). Ожидается, что эта услуга в «Дії» станет платной уже с 1 июня.

Как отмечает руководитель команды внедрения «Дії» Алексей Вовк, в будущем планируется также монетизировать сервисы «Дія.Підпис» и Diia.OAuth. Ожидается, что юридические лица и предприниматели смогут подписывать документы онлайн, используя электронную подпись через приложение.

«Министерство также планирует запустить сервис электронной идентификации Diia.OAuth. Благодаря этому решению партнеры смогут идентифицировать своих пользователей через взаимодействие с порталом Дія», — объясняет Алексей Вовк.

По информации Forbes, для подключения к сервису шеринг банки и финансовые учреждения единоразово будут платить 21 тыс. 617 грн. Далее они будут платить 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа будет бесплатным, а большего количества (мультишеринг) — платным.

С помощью обычного шеринга можно передавать электронные копии ID-карты и загранпаспорта. Мультишеринг включает сюда 14 документов, среди которых ID-карта, загранпаспорт, налоговый номер (РНОКПП), справка о доходах и другие.

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Как отмечает Вовк, среди партнеров, заинтересованных в пользовании сервисом шеринг, банки, страховые компании, сервисы документооборота, платежные системы, мобильные операторы и другие учреждения. По его словам, сейчас речь идет о нескольких сотнях подключений.

Он подчеркнул, что со временем «Дія» должна превратиться в маркетплейс, а бизнес получит возможность запускать собственные сервисы и использовать государственную инфраструктуру. Таким образом предприниматели будут платить за размещение собственных услуг в приложении после прохождения проверки.

Мы также сообщали, что в «Дії» планируют запустить услугу онлайн-экзамена для получения водительского удостоверения. Это позволит сдать теоретическую часть экзамена без необходимости визита в сервисные центры МВД.

Источник: Forbes Ukraine