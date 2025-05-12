Google обновил лого — то, что на фото, больше не актуально

Предыдущее обновление логотипа Google случилось 10 лет назад. С тех пор все привыкли видеть букву «G» из четырех цветных сегментов — теперь сегментов нет.

1 сентября 2015 года Google существенно обновил свой полный логотип в виде целого слова современным шрифтом с названием Product Sans. Значок «G» изменился с маленькой белой буквы «g» на синем фоне на привычный образ.

Буква сохраняет свои контуры, но красный теперь плавно переходит в желтый, желтый — в зеленый, а зеленый — в синий. Цвета кажутся более живыми, градация соответствует градиенту логотипа Gemini.

Новая иконка уже используется Поиском Google для iOS после вчерашнего обновления. В понедельник иконка появилась на Android вместе с приложением Google 16.18 (бета). Это незначительное изменение, которое многие не сразу заметят. Оно еще менее заметно в крошечной иконке в браузере.

Не похоже, чтобы Google обновил свой полный логотип. Также неясно, изменятся ли лого других программ компании, но нетрудно представить такой же плавный переход и в них.

Источник: 9to5google