buymeafighterjet: украинские летчики просят бизнес помочь купить самолеты

Украинские пилоты стали инициаторами инициативы #buymeafighterjet — «Купи мне боевой самолет». Они обратились к представителям бизнеса с просьбой купить боевые самолеты, чтобы закрыть небо над Украиной. С 1992 года наша страна не пополняла авиапарк Воздушных Сил. А те что оставались — сбивают российские войска.

«Война в Украине это: ежедневные военные преступления – бомбардировка и уничтожение с воздуха населенных пунктов, жилых домов, школ, больниц и детских садов. Возрастающая гуманитарная катастрофа и угроза третьей мировой войны. Погибающие каждый день дети, женщины и пожилые люди. С начала российской агрессии, мы умоляем НАТО закрыть наше небо или предоставить нам истребители. Но правительства мировых стран опасаются эскалации и выхода конфликта за территорию Украины. Я прошу тебя, благотворитель, задействовать свои финансовые, организационные и политические возможности — купить и передать мне боевой самолет», — сказано в публикации.

Ориентировочная средняя стоимость самолета — 25 миллионов долларов. Один приобретенный самолет — это тысячи спасенных жизней. Украинские пилоты используют: Су 25, Су 27, Су 24, Миг-29.

Список самолетов, которые можно приобрести и места их дислокации, здесь.

«Мы также сможем быстро освоить и успешно защитить наше небо на следующих самолетах: JAS 39 Gripen, Rafale, F15, F16, F18, F22, F35», — говорится в описании #buymeafighterjet.

Также в редакцию ITC.ua с просьбой о помощи обратился наш хороший знакомый, в довоенное время работавший проджект-менеджером в IT-компании. Теперь он вместе с другими украинскими героями дает отпор российским оккупантам на передовой и в составе 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ защищает границу на Сумщине.

Он просит помочь собрать необходимые средства для закупки тепловизоров, чтобы заранее увидеть врага ночью. Всего необходимо три тепловизора – от 1,2 км. XEYE 2 E3MAX или аналоги по техпараметрам. В настоящее время цена одного 90-95 тыс. грн. Для закупки нужно 285 тыс. грн. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанк — Андрей Заика, номер карты: 5363 5420 1878 0370.