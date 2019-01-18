«Было $299, стало $995». Логотип Louis Vuitton сделал беспроводные наушники Master & Dynamic в три раза дороже

Бренд модной одежды, парфюмерии и аксессуаров премиум-класса Louis Vuitton вышел на новый для себя рынок аудиопродукции, анонсировав полностью беспроводные наушники Horizon. Правда, компания не стала разрабатывать свои наушники, а взяла за основу вышедшую в прошлом году модель MW07 от американского производителя Master & Dynamic и добавила свой дизайн. Украшенные логотипом LV, наушники получили втрое больший ценник и теперь вместо $299 стоят $995.

Master & Dynamic уже стремилась выделиться на рынке беспроводных наушников, используя асимметричный дизайн и нетрадиционные цвета. Так что сотрудничество с Louis Vuitton – вполне логичное продолжение этой стратегии. Логично до тех пор, пока вы не осознаёте, что за логотип Louis Vuitton вы переплачиваете $700. В остальном это те же наушники, за исключением кейса со встроенным аккумулятором, который стал круглым и более массивным. Horizon будут доступны в трёх цветовых вариантах: чёрный, красный и чёрный с синими и оранжевыми вставками. Сроки начала продаж неизвестны.

В своих обзорах многие обозреватели отмечают, что MW07 – удобные наушники с хорошим звучанием, но цена $299 для них завышена, тем более, что на рынке сейчас существуют более дешёвые достойные аналоги. А тут все $995 (!), но разве это имеет значение, когда речь идёт о Louis Vuitton? Теперь мы знаем, сколько компания берёт за бренд.

Источник: The Verge