Бьёрн Страуструп жалеет, что биткоин был написан на C++ – языке программирования, который он создал

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Создателю C++ Бьёрну Страуструпу (Bjarne Stroustrup) не нравится, что для написания исходного кода биткоина был использован именно его язык программирования. В своём недавнем интервью датский учёный-программист назвал C++ инструментом, использование которого невозможно контролировать, попутно раскритиковал майнинг за неразумное использование электроэнергии, а также отметил, что биткоин в основном служит преступникам.

«Я очень рад и горжусь некоторыми вещами, для которых используется C++, но есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Мой любимый пример – майнинг биткоина. Он потребляет столько же электроэнергии, как Швейцария, и в основном служит интересам преступников», – заявил Страуструп.

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Претензии Страуструпа небезосновательны. Майнинг криптовалюты действительно требует большого количества электроэнергии для решения сложной математической головоломки, которая вознаграждается цифровой валютой. При этом учёный считает блокчейн «гениальным изобретением», которому пока не нашли достойного применения.

Некоторые исследования показывают, что почти половина всех операций с биткоинами связаны с незаконной деятельностью, хотя официального подтверждения этому до сих пор нет. Создатель C++ также заявил о скорой «смерти» биткоина, поскольку его популярность стремительно снижается.

Источник: TNW