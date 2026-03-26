Дети "капитана" Трампа: компания сыновей президента обошла Galaxy Digital и попала в топ-16 владельцев биткоина

American Bitcoin (ABTC) — майнинговая компания, основанная Эриком Трампом и Дональдом Трампом-младшим — сейчас держит 6 899 BTC стоимостью около $491 млн, опередив Galaxy Digital Майка Новограца с ее 6 894 BTC и заняв 16-е место среди публичных держателей биткоина.





Об этом говорят данные Crypto Times и аналитиков из Arkham. Компания основана в марте 2025 года на базе Hut 8 как дочерняя структура с фокусом на крупномасштабный майнинг и хранение BTC на балансе. Майнинговые мощности размещены в Ниагара-Фолс, Медисин-Гет (Альберта) и Орла (Техас).

«Биткоин-майнинговая компания семьи Трампов American Bitcoin теперь является 16-й крупнейшей BTC-казначейской компанией в мире. Она держит 6899 BTC стоимостью $486 млн, немного опережая Galaxy Digital с 6894. Следующая цель — GD Culture Group, которая держит $528 млн в BTC», сообщает официальный аккаунт Arkham в Х.

На момент выхода на Nasdaq в сентябре 2025 года Hut 8 контролировала 80% компании, остальные 20% — у Эрика Трампа, Дональда Трампа-младшего и других инвесторов. Рост резервов произошел быстро: в третьем квартале 2025-го компания имела только 3 418 BTC, за год намайнила 1 654 BTC, еще часть приобрела через рыночные операции — в целом около трети резерва получено с майнинга, остальное куплено стратегически.

В четвертом квартале ABTC привлекла $150,5 млн через размещение акций, направив средства на покупку BTC. Валовая маржа майнинга в четвертом квартале составила около 53%. По итогам 2025 года компания получила более $185 млн выручки. Впрочем, чистый убыток за год превысил $153 млн — в основном из-за безналичного списания $227,1 млн в результате переоценки BTC-резервов по справедливой стоимости.





В марте 2026 года компания приобрела 11 298 ASIC-майнеров для объекта в Драмгеллере (Альберта), что должно увеличить мощности на 12% и добавить 3,05 эксахеша в секунду. С момента выхода на биржу акции ABTC упали на 87% — из-за снижения цены биткоина и окончания локап-периода, что позволило ранним инвесторам фиксировать прибыли. Несмотря на это, аналитики Roth Capital и HC Wainwright инициировали покрытие с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $4 — потенциал роста около 288%.

Во главе рейтинга публичных BTC-владельцев остается Strategy Майкла Сейлора с 761 068 BTC. Trump Media & Technology, также связанная с президентом США, держит 9 542 BTC. Это уже выводит American Bitcoin в зону, где даже несколько дополнительных покупок или намайненных монет могут заметно изменить ее позицию в корпоративном рейтинге. В то же время кейс показывает, что майнинговые компании все активнее превращают добытый BTC не только в операционный актив, но и в основу своей казначейской стратегии.

Источник: Х