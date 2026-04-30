Вышел фильм о Сатоши Накамото: предлагается еще одна версия его личности

На прошлой неделе на findingsatoshi.com состоялась премьера долгожданного документального фильма «Finding Satoshi» — результат четырехлетнего расследования, которое претендует на окончательный ответ в вопросе личности Сатоши Накамото.





Вывод неожиданный: за псевдонимом стоят не один, а двое криптографов — Хэл Финни и Лен Сасаман, оба уже умершие. Как мы писали ранее в обзоре восьми версий личности Сатоши, ни один из кандидатов до сих пор не выдерживал проверки — станет ли этот фильм исключением, решать зрителям.

Ленту режиссеров Мэттью Миле и Такера Тули снимали четыре года. Журналист-расследователь и автор бестселлеров New York Times Билл Коэн вместе с частным детективом Тайлером Мерони из Quest Research & Investigations провели криминалистический анализ переписок, цифровых следов и лингвистических особенностей текстов Накамото. По словам Мероли, следствие с самого начала сосредоточилось не на том, кто хотел бы быть Сатоши, а на том, кто имел реальные технические возможности и идеологические мотивы для создания биткоина как инструмента конфиденциальности — а не накопления капитала.





Круг подозреваемых постепенно сузился до небольшой группы криптографов. В конце концов, авторы остановились на дуэте: Хэл Финни отвечал за написание кода, тогда как Лен Сасаман, вероятно, является автором вайтпейпера и сформировал идеологическое позиционирование проекта. В пользу Сасамана свидетельствуют несколько деталей. Он жил в Европе в период, когда биткоин был активен, регулярно использовал британский вариант английского — как и Накамото — а его научным руководителем был Дэвид Чаум, которого считают «крестным отцом криптографии».

Кроме того, исчезновение Сатоши из публичного пространства в 2010-2011 годах совпадает с ухудшением состояния здоровья Сасамана: он умер в июле 2011 года — примерно через шесть месяцев после последней публичной активности Накамото. Что касается алиби Финни, которое ранее считалось железным: в апреле 2009 года он участвовал в забеге в тот момент, когда Накамото активно переписывался. Авторы фильма не опровергают этот факт — зато утверждают, что именно поэтому за псевдонимом и могли стоять двое.

Реакция криптосообщества оказалась неожиданно благосклонной. CEO Coinbase Брайан Армстронг назвал фильм «наиболее продуманным подходом к теме» и добавил, что авторы, видимо, пришли к правильному выводу. Вдова Финни Фрэн заявила, что верит в причастность мужа к созданию биткоина, а вдова Сасамана — криптограф Мередит Паттерсон — назвала версию о совместном авторстве правдоподобной. При этом в фильме подчеркнуто: никаких доказательств того, что вдовы имеют доступ к частным ключам кошельков Накамото, не существует.

Фильм выходит на фоне недавнего расследования NYT, где журналист Джон Каррейру назвал Сатоши британского криптографа Адама Бека. «Finding Satoshi» не атакует версию NYT напрямую, однако приходит к противоположному выводу. Версия с Беком также упоминается в фильме — авторы рассматривали его среди кандидатов, но отвергли.

https://itc.ua/articles/8-zhyznej-satoshy-nakamoto-polnaya-ystoryya-poyskov-sozdatelya-bytkoyna/

Источник: Finding Satoshi