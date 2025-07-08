Новости Крипто 08.07.2025 в 19:41 comment views icon

Биотехнологическая компания BioSig потратит $1,1 млрд на токенизацию и создание золотой казны

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Биотехнологическая компания BioSig потратит $1,1 млрд на токенизацию и создание золотой казны

Специализированная на медицинских технологиях компания BioSig Technologies (BSGM) заключила соглашение с неизвестным инвестором о привлечении $1,1 млрд на токенизацию. Средства поступят двумя частями: $100 млн в виде старших обеспеченных конвертируемых облигаций и $1 млн кредитной линии под акции.

Финансирование поступило вскоре после того, как BioSig завершила слияние со Streamex Exchange Corporation. Эта сделка переориентировала производителя медицинских устройств на токенизацию активов реального мира (RWA). Streamex специализируется на переводе RWA — особенно таких товаров, как золото — в ончейн для расширения доступа и оптимизации инвестиционных путей. С новым финансированием, BioSig и Streamex намерены запустить сокровищницу, обеспеченную золотом.

BioSig выпустит облигации по 96 центов за $1. Они имеют срок погашения 24 месяца, с 4% годовой процентной ставкой, которая вырастет до 18% в случае дефолта компании. Облигации могут быть конвертированы в обычные акции. Кроме того, кредитная линия под акции позволит BioSig продавать акции инвестору в течение 36-месячного периода.

Закрытие начального транша облигаций на $75 млн и активация кредитной линии запланированы на 7 октября 2025 года, при условии одобрения акционеров в соответствии с правилами Nasdaq и других типовых условий.

Второй транш на $25 млн будет профинансирован после выполнения других регулятивных требований к закрытию.

Tether Cantor Fitzgerald и Clear Street совместно возглавили размещение BioSig. Акции BSGM выросли на 30% во вторник.

Источник: BioSig

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