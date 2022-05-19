Бывший пиратский сервис Napster планируют сделать NFT-платформой для поддержки музыкантов

Бывшая платформа для скачивания музыки Napster была выкуплена с планами превратить компанию в музыкальный бренд NFT, согласно отчету The Verge. Napster и LimeWire – два бренда начала 2000-х годов, которые были пионерами бесплатного скачивания песен, сейчас возрождаются в компании, помогающие артистам монетизировать себя.

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Napster был куплен криптоинвестиционной компанией Hivemind и Algorand, оператором децентрализованного блокчейна и компанией, стоящей за монетой Algorand. Блокчейн будет использоваться для запуска Napster.

Основатель Hivemind Мэтт Чжан поделился в сообщении на LinkedIn, что приобретение осуществляется, поскольку «нестабильный рынок и неопределенные времена часто приносят захватывающие возможности».

Партнер G20 Ventures Майк Тройано также поделился в сообщении на Medium, почему его компания инвестирует в Napster.

«Работающий на технологиях нового поколения, но вдохновленный тем же пиратским духом, новый Napster объединит потоковый каталог из более чем 42 миллионов песен с новыми захватывающими функциями, построенными на безопасном, открытом и углеродно-отрицательном блокчейне, чтобы открыть новые пути для людей, которые создают и любят музыку, чтобы соединяться, делиться и получать прибыль вместе», – сказал Тройано.

Новость, что Napster присоединяется к web3 и NFT в музыкальном секторе, последовала за LimeWire, который объявил о выходе в это пространство в начале этого года.

Почему это важно: Тройано поделился историей CD за 16 долларов, где только 16% доставалось артисту, а остальное делилось между звукозаписывающей компанией, производителем и розничным продавцом. Napster боролся с этой системой, предлагая своим 80 миллионам пользователей возможность скачивать музыку бесплатно – пока его не закрыли.

Спустя годы музыкальные сервисы от Amazon и Apple предложили новые варианты загрузки музыки, например, покупку одного трека вместо целого альбома. Потоковые сервисы, такие как Spotify и другие, дают пользователям возможность слушать песни, при этом часть дохода идет артистам.

Тройано указывает на то, что музыкальные лейблы получают 50% дохода от потокового вещания и только около 7% достается самим музыкантам.

«Napster уже вышел вперед, когда речь идет о том, чтобы сделать лучше для артистов, обеспечивая самые высокие выплаты среди всех потоковых сервисов».

На этой неделе Universal Music Group подписала контракт с LimeWire Algorand. Universal имеет большой список крупнейших артистов в мире. Сделка даст артистам возможность продавать NFT на предстоящей музыкальной блокчейн-платформе от LimeWire.

Рынок NFT LimeWire будет сосредоточен на таких активах, как произведения искусства и коллекционные предметы музыкантов. В число инвесторов LimeWire входят Kraken, Crypto.com и другие компании с опытом работы в web3.