Canalys: рынок смартфонов вернется к росту уже в этом году, а в следующем модели с 5G обойдут по продажам 4G-аналоги





Специалисты аналитической компании Canalys подготовили свежий прогноз, относящийся к рынку смартфонов в текущем году. Согласно их ожиданиям, мировой рынок смартфонов после 7% падения в 2020 году из-за пандемии отскочит вверх уже в этом году — суммарные поставки вырастут на 12% и достигнут 1,4 млрд штук.

Для сравнения, Gartner прогнозируют, что продажи смартфонов в этом году вырастут на 11%, а IDC дают более сдержанный прогноз — рост на 7,7% и объем продаж в 1,38 млрд штук.

В условиях ограниченных поставок из-за глобального дефицита полупроводников ведущие производители попытаются максимизировать прибыль. Это означает, что они будут отдавать приоритет более богатым рынкам, таким как Китай, США и Западная Европа, за счет сокращения продаж в Латинской Америке и Африке, где маржа существенно ниже.

В Canalys также прогнозируют, что производители начнут предпочитать операторов сотовой связи открытым продажам — люди с контрактным обслуживанием гораздо чаще покупают новые смартфоны, чем клиенты без всяких контрактных обязательств. И это может стать отличной возможностью для брендов-претендентов, который делают основную ставку на открытые продажи, чем на операторский канал сбыта.

Аналитики также прогнозируют, что уже в следующем году смартфоны с 5G обгонят по продажам модели с 4G. В первом квартале 2021 года на модели 5G пришлось около 37% общих продаж, а к 2021 году их доля, как ожидается, вырастет до 43%.

Основным драйвером роста станут более доступные модели — ожидается, что к концу года модели дешевле 300 долларов займут 32% сегмента смартфонов с 5G. С другой стороны, из-за более высокой стоимости чипсетов 5G производителям приходится искать пути сокращения затрат — обычно оптимизируют экран и набор камер.