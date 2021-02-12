Canalys: В 2020 році продажі електромобілів у світі зросли на 39% до позначки 3,1 млн штук [інфографіка]





Дослідницька компанія Canalys повідомила, що минулого року продажі електромобілів у світі збільшилися майже на 40% в порівнянні з 2019 роком. Всього було продано понад 3,1 млн одиниць електричних автівок і це на фоні 14% падіння продажів на ринку всіх легкових автомобілів у 2020 році.

У складному для автопрому 2020 році високий попит на електромобілі став по-справжньому яскравим явищем. Головний аналітик по автомобільній промисловості Кріс Джонс зазначив, що цей тренд збережеться в усьому світі й цього року та надалі, попри економічно несприятливі умови.

Треба підкреслити, що на електромобілі припадало майже 5% всіх продажів нових автомобілів у світі (і тільки 2,4% в США). Так, в Китаї та Європі було продано близько 1,3 млн електромобілів, що учетверо перевищує обсяг продажів електромобілів на американському ринку, де популярністю користуються більш традиційні авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Як прогнозують аналітики Canalys, у 2021 році електрокари складуть понад 7% продажів нових автомобілів у всьому світі, що означає подальше зростання на 66% (5 млн проданих одиниць). У 2028 році кількість проданих електромобілів зросте до 30 мільйонів, і електромобілі становитимуть майже половину всіх легкових автомобілів, що продаються у всьому світі до 2030 року.

Зазначимо, що найбільш популярний електромобіль в світі — це Tesla Model 3, який у 2020 році розійшовся тиражем понад 365 тис. шт — майже на 250 тис. більше, ніж найближчий суперник.

Джерело: Укравтопром, Canalys