Tesla Model 3 — по-прежнему самый продаваемый электромобиль в мире. В 2020 году он разошелся тиражом более 365 тыс. штук — почти на 250 тыс. больше, чем ближайший соперник
Tesla — крупнейший в мире производитель электромобилей, а младший седан Model 3, занимающий львиную часть в общем объеме продаж, остается самым популярным электромобилем в мире и конкурентов у него на этом поприще нет и близко. Убедиться в этом позволяет свежий отчет EV Sales Blogspot с оценкой сегмента по итогам 2020 года.
По их подсчетам, в 2020 году продажи Tesla Model 3 составили 365 240 штук — 12% общего объема рынка. И лидирует Model 3 с очень большим отрывом от конкурентов. Ближайший соперник — китайский ситикар Wuling HongGuang Mini EV с долей рынка 4%, что в натуральном выражении соответствует 119 255 экземплярам. То есть, разрыв составляет почти 250 тысяч. В первую тройку также вошел Renault Zoe, который в 2019 году занимал восьмое место. Его продажи составили 100 431 единиц, что соответствует 3% рынка.
Топ-10 самых продаваемых в мире электромобилей 2020 года
|Место
|Модель автомобиля
|Объем продаж в 2020 году, шт
|Доля рынка
|Место в 2019 году
|1
|Tesla Model 3
|365,240
|12%
|1
|2
|Wuling HongGuang Mini EV
|119,255
|4%
|—
|3
|Renault Zoe
|100,431
|3%
|8
|4
|Tesla Model Y
|79,734
|3%
|—
|5
|Hyundai Kona EV
|65,075
|2%
|9
|6
|VW ID.3
|56,937
|2%
|—
|7
|Nissan Leaf
|55,724
|2%
|3
|8
|Audi e-tron
|47,928
|2%
|25
|9
|Baojun E-Series
|47,704
|2%
|5
|10
|GW ORA R1/ Black Cat
|46,796
|1%
|27
Как видим, Model 3 по продажам уверенно обошла двух ближайших конкурентов вместе взятых, и ситуация, судя по всему, в ближайшем будущем не изменится. Ожидается, что в итоге отобрать пальму первенства у Model 3 сможет родственный Model Y (он построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов), который в 2020 году разошелся в количестве 79 734 штук и занял четвертое место. Но случится это не раньше 2022 года, когда Tesla физически сможет выпустить больше Model Y. В декабре 2020 года полноценно заработала линия Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 (ее мощность составляет 200 тыс. авто в год), а в середине января 2021 года машины начали доставлять клиентам в Китае (там младшие кроссоверы уже раскупили до второй половины 2021 года). В то же время линия по сборке компактных кроссоверов Model Y на европейской Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге заработает, по последним сообщениям, во второй половине 2021 года.
Tesla впервые в истории отчиталась о прибыли по итогам года и вышла на производственные мощности в 1,05 миллиона машин в год. Главное из отчета