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Tesla Model 3 — по-прежнему самый продаваемый электромобиль в мире. В 2020 году он разошелся тиражом более 365 тыс. штук — почти на 250 тыс. больше, чем ближайший соперник

Tesla Model 3 — по-прежнему самый продаваемый электромобиль в мире. В 2020 году он разошелся тиражом более 365 тыс. штук — почти на 250 тыс. больше, чем ближайший соперник

Tesla Model 3 — по-прежнему самый продаваемый электромобиль в мире. В 2020 году он разошелся тиражом более 365 тыс. штук — почти на 250 тыс. больше, чем ближайший соперник


Tesla — крупнейший в мире производитель электромобилей, а младший седан Model 3, занимающий львиную часть в общем объеме продаж, остается самым популярным электромобилем в мире и конкурентов у него на этом поприще нет и близко. Убедиться в этом позволяет свежий отчет EV Sales Blogspot с оценкой сегмента по итогам 2020 года.

По их подсчетам, в 2020 году продажи Tesla Model 3 составили 365 240 штук — 12% общего объема рынка. И лидирует Model 3 с очень большим отрывом от конкурентов. Ближайший соперник — китайский ситикар Wuling HongGuang Mini EV с долей рынка 4%, что в натуральном выражении соответствует 119 255 экземплярам. То есть, разрыв составляет почти 250 тысяч. В первую тройку также вошел Renault Zoe, который в 2019 году занимал восьмое место. Его продажи составили 100 431 единиц, что соответствует 3% рынка.

Топ-10 самых продаваемых в мире электромобилей 2020 года

МестоМодель автомобиляОбъем продаж в 2020 году, штДоля рынкаМесто в 2019 году
1Tesla Model 3365,24012%1
2Wuling HongGuang Mini EV119,2554%
3Renault Zoe100,4313%8
4Tesla Model Y79,7343% —
5Hyundai Kona EV65,0752%9
6VW ID.356,9372% —
7Nissan Leaf55,7242%3
8Audi e-tron47,9282%25
9Baojun E-Series47,7042%5
10GW ORA R1/ Black Cat46,7961%27

 

Как видим, Model 3 по продажам уверенно обошла двух ближайших конкурентов вместе взятых, и ситуация, судя по всему, в ближайшем будущем не изменится. Ожидается, что в итоге отобрать пальму первенства у Model 3 сможет родственный Model Y (он построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов), который в 2020 году разошелся в количестве 79 734 штук и занял четвертое место. Но случится это не раньше 2022 года, когда Tesla физически сможет выпустить больше Model Y. В декабре 2020 года полноценно заработала линия Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 (ее мощность составляет 200 тыс. авто в год), а в середине января 2021 года машины начали доставлять клиентам в Китае (там младшие кроссоверы уже раскупили до второй половины 2021 года). В то же время линия по сборке компактных кроссоверов Model Y на европейской Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге заработает, по последним сообщениям, во второй половине 2021 года.

Tesla впервые в истории отчиталась о прибыли по итогам года и вышла на производственные мощности в 1,05 миллиона машин в год. Главное из отчета

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