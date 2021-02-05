Tesla Model 3 — по-прежнему самый продаваемый электромобиль в мире. В 2020 году он разошелся тиражом более 365 тыс. штук — почти на 250 тыс. больше, чем ближайший соперник





Tesla — крупнейший в мире производитель электромобилей, а младший седан Model 3, занимающий львиную часть в общем объеме продаж, остается самым популярным электромобилем в мире и конкурентов у него на этом поприще нет и близко. Убедиться в этом позволяет свежий отчет EV Sales Blogspot с оценкой сегмента по итогам 2020 года.

По их подсчетам, в 2020 году продажи Tesla Model 3 составили 365 240 штук — 12% общего объема рынка. И лидирует Model 3 с очень большим отрывом от конкурентов. Ближайший соперник — китайский ситикар Wuling HongGuang Mini EV с долей рынка 4%, что в натуральном выражении соответствует 119 255 экземплярам. То есть, разрыв составляет почти 250 тысяч. В первую тройку также вошел Renault Zoe, который в 2019 году занимал восьмое место. Его продажи составили 100 431 единиц, что соответствует 3% рынка.

Топ-10 самых продаваемых в мире электромобилей 2020 года

Место Модель автомобиля Объем продаж в 2020 году, шт Доля рынка Место в 2019 году 1 Tesla Model 3 365,240 12% 1 2 Wuling HongGuang Mini EV 119,255 4% — 3 Renault Zoe 100,431 3% 8 4 Tesla Model Y 79,734 3% — 5 Hyundai Kona EV 65,075 2% 9 6 VW ID.3 56,937 2% — 7 Nissan Leaf 55,724 2% 3 8 Audi e-tron 47,928 2% 25 9 Baojun E-Series 47,704 2% 5 10 GW ORA R1/ Black Cat 46,796 1% 27

Как видим, Model 3 по продажам уверенно обошла двух ближайших конкурентов вместе взятых, и ситуация, судя по всему, в ближайшем будущем не изменится. Ожидается, что в итоге отобрать пальму первенства у Model 3 сможет родственный Model Y (он построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов), который в 2020 году разошелся в количестве 79 734 штук и занял четвертое место. Но случится это не раньше 2022 года, когда Tesla физически сможет выпустить больше Model Y. В декабре 2020 года полноценно заработала линия Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 (ее мощность составляет 200 тыс. авто в год), а в середине января 2021 года машины начали доставлять клиентам в Китае (там младшие кроссоверы уже раскупили до второй половины 2021 года). В то же время линия по сборке компактных кроссоверов Model Y на европейской Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге заработает, по последним сообщениям, во второй половине 2021 года.