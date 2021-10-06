Canon анонсировала объектив с двумя линзами «рыбий глаз», предназначенный для съёмки 3D VR контента

Компания Canon подготовила к выпуску довольно оригинальный объектив для своих беззеркальных камер серии EOS R. Новинка позиционируется в качестве первого в мире стереоскопического объектива Dual Fisheye. Устройство получило название RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye.

В этом объективе используются сразу две линзы «рыбий глаз», которые находятся на расстоянии 60 мм друг от друга. Они предназначены для создания 3D-изображений и VR-видеоконтента. Canon заявляет, что это «первый в мире цифровой сменный объектив, который может захватывать стереоскопические 3D VR изображения с охватом 180 градусов на один датчик изображения».

Объектив Canon RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye можно использовать для съемки видео в разрешении до 8K видео на камеру EOS R5. Судя по всему, пока что это единственная камера, с которой он будет работать. Дополнительно Canon выпускает обновление прошивки для камеры R5 под номером 1.5.0, а также плагин Premiere Pro и отдельное приложение для преобразования файлов EOS VR Utility. Canon называет эту комбинацию системой EOS VR (EOS VR System) и будет предоставлять программное обеспечение по подписке.

Объектив Canon RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye поступит в продажу в декабре по цене $1999. Специальное ПО также появится к тому времени.

Источник: The Verge