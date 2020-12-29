Canon запатентовала камеру в стиле Osmo Pocket, позволяющую использовать сменные объективы





Компания Canon заполнила патентную заявку, которая комбинирует идею дизайна камеры DJI Osmo Pocket с возможностью использовать сменные объективы серии RF, применяемые с её беззеркальными камерами. Камера оснащена поворотным механизмом, который позволяет сенсору и креплению объектива переключаться между ориентацией вперёд и ориентацией для автопортретов.

Конструкция камеры предлагает ряд преимуществ при съёмке влогов по сравнению с традиционными камерами. Например, пользователю не придётся изгибать руку для правильной компоновки кадра. Экран перед глазами упростит отслеживание процесса съёмки. Наконец, главное преимущество заключается в использовании сменных объективов, что расширяет творческие возможности.

Правда, такая конструкция накладывает и некоторые ограничения. Например, горячий башмак (обозначен буквой P на рисунке) становится непригодным при использовании камеры в селфи-режиме, так как он переворачивается вниз. И это проблема для камеры, ориентированной для съёмки влогов, так как внешние микрофоны и осветительное оборудование зачастую подключается через горячий башмак. Также в документации Canon нет упоминания о механической системе стабилизации изображения, в отличие от решения DJI Osmo Pocket. Таким образом, для стабилизации видео в процессе съёмки предстоит полагаться на системы, встроенные в саму камеру или объектив. Использование объективов серии RF можно рассматривать в качестве компромисса, так как они далеко не самые лёгкие и доступные. Наконец, в отличие от DJI Osmo Pocket, запатентованную камеру Canon нельзя назвать карманным устройством.

Отмечается, что компания Canon подала сразу пять отдельных патентных заявок, связанных с данной конструкцией камеры, что свидетельствует о серьёзности подхода. Однако пока не уточняется, когда на рынок может поступить коммерческий продукт, основанный на таких патентах.

Источник: Engadget