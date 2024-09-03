CD Projekt RED анонсировала настольную игру по мотивам Cyberpunk 2077

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Компания CD Projekt RED представила трейлер настольной игры «Cyberpunk 2077 — The Board Game», которая воссоздает мир популярной видеоигры в формате настольного приключения.

Разработчики позиционируют проект как точную адаптацию своей экшен-ролевой видеоигры с дополнительными механиками.

Трейлер

Игроки смогут управлять одним из четырех персонажей: Ви, Джуди, Панам или Джеки. Сюжет настольной версии предлагает альтернативную историю этих героев, разделенную на 13 миссий.

Геймплей охватывает разнообразные аспекты жизни в Найт-Сити. Участники будут сражаться с преступниками, исследовать темные переулки мегаполиса, управлять тяжелой техникой и собирать информацию. Во время приключений игроки также встретят Адама Смешера, одного из ключевых антагонистов оригинальной игры.

«Cyberpunk 2077 — The Board Game» поддерживает как одиночный режим, так и кооперативное прохождение для компании до четырех человек. Средняя продолжительность одной партии составляет от 60 до 90 минут.

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Для создания настольной версии CD Projekt RED объединила усилия с компанией Go On Board. Партнеры запустили краудфандинговую кампанию на платформе Gamefound.

На момент написания новости в настольную игру уже инвестировали более $824 488. Это в 8 раз превышает первоначальную цель сбора средств, которая составляла $100 000.

Стоимость стандартного издания игры составляет $79. Дата выхода еще неизвестна.

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